Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине"

В среду, 5 марта, Эмманюэль Макрон выступил перед нацией. Президент Франции анонсировал встречу главкомов и начальников штабов стран Европы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Что говорил Макрон о достижении мира в Украине

Эмманюэль Макрон заявил, что соберет главнокомандующих и руководителей штаба Вооруженных сил европейских стран, чтобы обсудить вопрос войны в Украине. По его словам, все, чтобы достичь стабильного, гарантированного мира.

Президент Франции также заявил, что надеется, что США будут на "нашей стороне", но нужно готовиться к ситуации, когда это будет не так.

В то же время во время выступления Макрон признал, что мир, возможно, потребует развертывания европейских сил.

Это не означает, что они будут участвовать в борьбе на фронте. Но если будет подписано мирное соглашение, то они будут гарантами его соблюдения,

– указал он.

По словам Макрона, Россия продолжает перевооружаться и тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году РФ хочет мобилизовать дополнительно еще 3 миллиона солдат и добавить к вооружению еще четыре тысячи танков.