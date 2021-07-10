Франция сократит свой военный контингент в Мали, – Макрон

Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет закрывать свои военные базы в Мали. По его словам, примерно наполовину сократят и численность армии, находящейся в африканской стране.

Глава французского государства сообщил, что начнут выполнять соответствующие решения еще до конца 2021 года.

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Сокращение количества войск

Эммануэль Макрон отметил, что сначала Франция переведет свои войска на юг Мали.

Впоследствии сократят численность армии примерно наполовину – до 2500 – 3000 военнослужащих.

По его словам, это делают для того, чтобы реализовать стратегию сдерживания исламистской угрозы, которая может "расползтись" на юг.

Однако несмотря на уменьшение численности войск Париж будет продолжать работу в регионе Сахель.

Что известно о ситуации в Мали

В Мали часть страны контролируют исламисты связанной с "Аль-Каидой" группировки "Ансар ад-Дин".

ООН в государстве провозгласили миротворческую миссию в 2013 году, когда произошло восстание боевиков.

В августе 2020 году в Мали произошел государственный переворот, приведший к отставке действующего президента.

Франция вместе с правительством Мали уже в течение восьми лет борется с исламистскими боевиками в регионе Сахель.

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