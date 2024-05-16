Франция вводит свои войска в Новую Каледонию: все из-за роста насилия

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая сообщил, что в Новой Каледонии было объявлено чрезвычайное положение. На фоне роста насилия в регионе туда были введены войска "для обеспечения безопасности".

Беспорядки в регионе начались с того, что в Новой Каледонии захотели провести конституционную реформу избирательного права, согласно которой голосовать на местных выборах смогли бы только те жители, которые прожили на территории 10 лет. Сейчас из-за столкновений в регионе пострадало более 300 человек, по меньшей мере три человека были убиты.

Смотрите также "Слить" невозможно, – политолог из Грузии сказал, почему протест будет продолжаться

Франция ввела чрезвычайное положение в Новой Каледонии

Вечером 15 мая в Новой Каледонии было введено чрезвычайное положение на фоне роста насилия. Премьер Франции уже объявил о том, что там будет развернут военный контингент "для обеспечения безопасности" портов и аэропорта. Также там будет запрещена социальная сеть TikTok.

Военнослужащие вооруженных сил разворачиваются для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии,

– заявил Атталь.

Известно, что о подкреплении армии для защиты аэропорта Нумеа попросил верховный комиссар региона Луи Ле Франк. Также он объявил комендантский час на территории.

Что известно о Новой Каледонии Новая Каледония – это зависимая территория Франции, расположена в южной части Тихого океана, примерно в 1 210 километрах к востоку от Австралии и в 16 136 километрах от Франции. Известно, что она является особым административно-территориальным образованием Франции с широкими автономными полномочиями. Она имеет свое собственное правительство и конгресс. В 2018, 2020 и 2021 годах состоялись референдумы о независимости от Франции, на которых большинство избирателей высказалось против независимости.

Макрон проведет заседание по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии

Уже сегодня, 16 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет заседание по обороне из-за ситуации с беспорядками в Новой Каледонии. Об этом сообщает издание Le Figaro, информирует 24 Канал.

В частности, Макрон также предложил избранным представителям Новой Каледонии провести "обмен мнениями в режиме видеоконференции" сразу после завершения этой встречи в Елисейском дворце.

Где расположена Новая Каледония: смотрите на карте