Франция заморозила имения Абрамовича и других российских олигархов почти на 1 миллиард долларов

В результате введения санкций против России Франция заморозила 41 объект недвижимости, которые оценивают в 620 миллионов долларов. В то же время реальная стоимость имущества – около миллиона долларов.

Известно, что 31 из этих объектов недвижимости принадлежит восьми подсанкционным российским миллиардерам.

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Если Франция оценивает замороженные активы в 620 миллионов долларов, в Forbes подсчитали, что стоимость только 31 объекта имущества олигархов составляет более 920 миллионов долларов.

В частности, под блокировку попали имения таких олигархов:

Роман Абрамович: санкционную недвижимость оценивают в 340 миллионов долларов. Ему принадлежит имение Château de la Croë на французской Ривьере. Ранее оно принадлежало британскому королю Эдуарду VIII.

На карибской территории Сен-Бартельми у олигарха есть имение Gouverneur на 70 акров с бунгало, несколькими теннисными кортами и бассейнами. Имение Le Lurin тоже заморозили французские власти.

Виктор Рашников: недвижимость оценивается в 200 миллионов долларов. Также он владеет поместьем Villa Nellcôte на 16 комнат на Ривьере. Еще три объекта собственности на территории Villa Nellcôte заморозили французские власти.

Также Forbes нашел квартиры Рашникова в центре Парижа, которые уже заморозили. Они расположены на той же улице, что и Елисейский Дворец, который нынче занимает президент Франции Эмануэль Макрон.

Александр Пономаренко: замороженная недвижимость оценивается в 176 миллионов долларов. У олигарха есть две виллы на Ривьере.

Андрей Мельниченко: замороженную недвижимость оценивают в 80 миллионов долларов. Также Мельниченко владеет виллой Altair в Антибе, где есть домашний театр, винный погреб, сауна и бассейн. Также французы заморозили еще три объекта недвижимости, принадлежащих к вилле Altair.

Аркадий Ротенберг: замороженная недвижимость оценивается в 62 миллиона долларов. Владеет поместьем Villa Shoshana на 97 тысяч квадратных футов на Ривьере. В 2014 году он купил его за 47 миллионов долларов.

Алексей Кузьмичев: замороженная недвижимость оценивается в 57 миллиона долларов. Кузьмичеву принадлежит вилла La Petite Ourse на побережье Сен-Тропе на Ривьере. Ранее у олигарха конфисковали яхты: 79-футовую La Petite Ourse и 54-футовую La Petite Ourse II.

Вадим Мошкович: замороженная недвижимость оценивается в 6 миллионов долларов. Владеет виллой на Ривьере в Ницце почти на 10 акров, которую купил за 3,6 миллиона долларов в 1998 году.

Геннадий Тимченко: точная оценка стоимости неизвестна. Известно, что у жены Тимченко Елены есть два объекта недвижимости на Ривьере. Кроме того, на дочь Тимченко Ксению Франк-Тимченко записаны два других объекта недвижимости неподалеку, оба заморозили французские власти.

К слову, российские олигархи пытались спасти свои самолеты от санкций в Европе. Они переправили их в Дубай. Но и там больше не могут ими пользоваться.

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