Франция может не подписать итоговую декларацию саммита G7: известна причина

Франция может не подписать итоговую декларацию стран G7 на саммите в Квебеке, если со стороны США не будет серьезных уступок. Таким образом французским лидер Эммануэль Макрон присоединился к требованиям Германии, адресованным главе Белого дома Дональду Трампу.

Об этом со ссылкой на слова неназванного чиновника из администрации Макрона сообщает Bloomberg.

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Президент Франции считает, что другие члены "Большой семерки" должны противодействовать решению Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики, а также дать отпор США по другим вопросам, в частности иранской ядерной сделки и Парижского климатического соглашения, говорится в статье.

Только если глава Белого дома пойдет на уступки, Макрон согласится подписать совместное заявление в Квебеке. День накануне саммита 8 и 9 июня в Квебеке французский лидер провел, встречаясь с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и другими официальными представителями Канады, отмечает издание. Так, Трюдо также отметил, что введение пошлин со стороны США "оскорбительное решение" для давнего альянса между Америкой и Канадой.

По словам чиновника из аппарата Макрона, Франция хочет, чтобы в итоговом заявлении говорилось о необходимости открытой торговли между членами G7 и за ее пределами, а любая попытка поставить под удар глобальную торговую систему будет восприниматься как угроза.

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