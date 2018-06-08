21:39
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Франция может не подписать итоговую декларацию саммита G7: известна причина

150 Читати новину українською
Франция может отказаться подписывать итоговую декларацию стран саммита G7
Франция может отказаться подписывать итоговую декларацию стран саммита G7 / PressTV

Франция может не подписать итоговую декларацию стран G7 на саммите в Квебеке, если со стороны США не будет серьезных уступок. Таким образом французским лидер Эммануэль Макрон присоединился к требованиям Германии, адресованным главе Белого дома Дональду Трампу.

Об этом со ссылкой на слова неназванного чиновника из администрации Макрона сообщает Bloomberg.

Читайте также: На саммите "Большой семерки" обсудят поведение России, – Фриланд

Президент Франции считает, что другие члены "Большой семерки" должны противодействовать решению Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики, а также дать отпор США по другим вопросам, в частности иранской ядерной сделки и Парижского климатического соглашения, говорится в статье.

Только если глава Белого дома пойдет на уступки, Макрон согласится подписать совместное заявление в Квебеке. День накануне саммита 8 и 9 июня в Квебеке французский лидер провел, встречаясь с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и другими официальными представителями Канады, отмечает издание. Так, Трюдо также отметил, что введение пошлин со стороны США "оскорбительное решение" для давнего альянса между Америкой и Канадой.

По словам чиновника из аппарата Макрона, Франция хочет, чтобы в итоговом заявлении говорилось о необходимости открытой торговли между членами G7 и за ее пределами, а любая попытка поставить под удар глобальную торговую систему будет восприниматься как угроза.

Читайте также: Трамп призвал вернуть Россию в "Большую восьмерку"

Теги: Новости политики Новости США большая семерка Канада Дональд Трамп Джастин Трюдо Эммануэль Макрон Новости Франции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
сегодня, 21:00 Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
Іван Яковина 115
Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
сегодня, 20:02 Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
293
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сегодня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 159
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сегодня, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 172
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1796
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук