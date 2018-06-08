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Франція може не підписати підсумкову декларацію саміту G7: відома причина

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Франція може відмовитися підписувати підсумкову декларацію країн саміту G7
Франція може відмовитися підписувати підсумкову декларацію країн саміту G7 / PressTV

Франція може не підписати підсумкову декларацію країн G7 на саміті у Квебеку, якщо з боку США не буде серйозних поступок. Таким чином французьким лідер Еммануель Макрон приєднався до вимог Німеччини, адресованих главі Білого дому Дональду Трампу.

Про це із посиланням на слова неназваного чиновника з адміністрації Макрона повідомляє Bloomberg.

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Президент Франції вважає, що інші члени "Великої сімки" повинні протидіяти рішенням Трампа ввести мита на сталь та алюміній з Євросоюзу, Канади і Мексики, а також дати відсіч США щодо інших питань, зокрема іранської ядерної угоди та Паризької кліматичної угоди, йдеться у статті.

Тільки якщо глава Білого дому піде на поступки, Макрон погодиться підписати спільну заяву в Квебеку. День напередодні саміту 8 і 9 червня в Квебеку французький лідер провів, зустрічаючись із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та іншими офіційними представниками Канади, зазначає видання. Так, Трюдо також зазначив, що введення мит з боку США "образливе рішення" для давнього альянсу між Америкою та Канадою.

За словами посадовця із апарату Макрона, Франція хоче, щоб в підсумковій заяві йшлося про необхідність відкритої торгівлі між членами G7 та за її межами, а будь-яка спроба поставити під удар глобальну торговельну систему буде сприйматися як загроза. 

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Теги: Новини політики Новини США Велика сімка Новини Франції Канада Еммануель Макрон Дональд Трамп Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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