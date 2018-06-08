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На саміті "Великої сімки" обговорять поведінку Росії, – Фріланд

103 Читать новость на русском
"Велика сімка"
"Велика сімка" / www.5.ua

Росія дуже вправно намагається зсередини зруйнувати демократичні інституції Заходу.

Про це під час виступу на комітетських слуханнях у парламенті заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає "Укрінформ".

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"Ми стикаємося нині, особливо зі сторони Росії, із точно спланованими намаганнями підірвати наші демократичні інститути зсередини, зруйнувати довіру до них та знизити ефективність роботи наших демократій", – сказала Фріланд.

За словами Фріланд, дуже важливо усвідомлювати цю проблему і наполегливо відстоювати демократію. Вона додала, що це питання обов’язково буде винесене на обговорення під час саміту G7.

Важливість захисту наших демократій від зовнішнього втручання була важливою темою дискусій під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів G7, і я очікую, що це питання буде порушено і на саміті глав держав і урядів Великої сімки,
– зауважила міністр.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов, який вже кілька тижнів голодує у російській тюрмі, написав лист лідерам країн "Великої сімки".

Теги: Новини політики Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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