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На саммите "Большой семерки" обсудят поведение России, – Фриланд

63 Читати новину українською
"Большая семерка"
"Большая семерка" / www.5.ua

Россия очень умело пытается изнутри разрушить демократические институты Запада.

Об этом во время выступления на комитетских слушаниях в парламенте заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает "Укринформ".

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"Мы сталкиваемся сейчас, особенно со стороны России, с точно спланированными попытками подорвать наши демократические институты изнутри, разрушить доверие к ним и снизить эффективность работы наших демократий", – сказала Фриланд.

По словам Фриланд, очень важно осознавать эту проблему и настойчиво отстаивать демократию. Она добавила, что этот вопрос обязательно будет вынесен на обсуждение во время саммита G7.

Важность защиты наших демократий от внешнего вмешательства было важной темой дискуссий во время встречи министров иностранных дел стран-членов G7, и я ожидаю, что этот вопрос будет поднят и на саммите глав государств и правительств Большой семерки,
– отметила министр.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, который уже несколько недель голодает в российской тюрьме, написал письмо лидерам стран "Большой семерки".

Теги: Новости политики большая семерка
Источник: 24 Канал
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