Во Франции разыскивают украинку, которую приняли после катастрофы на ЧАЭС: мечтают снова помочь

Во Франции семья Алляр из городка Мервиль ищет украинскую девушку Ирину, которая гостила у них в 90-х годах. Французская семья готова предоставить Ирине убежище.

Семья Алляр принимала украинку в 1993-1994 годах, когда Ирине было всего 10 лет. Украинка попала в Мервилль на севере Франции по программе "Дети Чернобыля".

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Французская семья помогает украинцам

Французская семья не располагает информацией об украинке, а только дала имя. Кроме того, мадам Алляр хранит фотографии украинской девочки, которая вместе с другими детьми приехала во Францию на оздоровление.

Я помню, когда я пошла на остановку автобуса, я впервые увидела Ирину. Это была маленькая девочка, с болезненным видом, бледное лицо и она плакала. Я думаю это было трудно для нее оставить свою семью, она была единственным ребенком у них. Я ее обняла, мы пришли сюда, у меня тогда была дочь Клер такого же возраста как Ирина, сыну было тогда 3, были еще и другие дети – и в конце концов мы все приняли Ирину очень хорошо,

– рассказала француженка.

Мадам Алляр призналась, что сожалеет, что не записала ни города, улицы или фамилии Ирины. Женщина рассказала, что с самого начала полномасштабного вторжения следит за новостями в Украине. Она отметила, что помогает украинским беженцам.

"Мы бы очень хотели ее увидеть, мы помогаем другим украинским семьям и хотели бы очень иметь возможность ей помочь тоже. Потому что, я думаю, все украинцы нуждаются в помощи сейчас. Я понимаю, что у нее уже наверняка свои дети, но мы помогаем семье беженцев, прибывших во Францию", – рассказала мадам Алляр.

Француженка готова принять всех, а также обратилась к Ирине, сказав, что их дом открыт для нее.

Дорогая Ирина, мы очень хотим тебя поддержать! Где бы ты сейчас ни была, я хочу, чтобы ты была в безопасности и мы ужасно хотим видеть тебя здесь, наш дом открыт для тебя и твоей семьи. Всегда ждем,

– обратилась женщина.

Украинские беженцы в Европе

По всей Европе зафиксировано более 7,5 миллионов граждан Украины, прибывших в поисках убежища. Из них почти 4,2 миллиона в разных европейских странах оформили статус временной защиты.

Больше украинских беженцев приняла Польша. По данным польской пограничной службы, с начала войны в страну прибыло почти 6,5 миллиона украинцев, а в обратном направлении уехало около 4,5 миллиона.

Кроме того, беженцы из Украины останавливаются также в Германии и Чехии. В этих странах предоставлен статус временной защиты 641,39 тысячи и 373,82 тысячи украинцам соответственно.

В целом по данным ООН на 16 июня 2022 года из Украины от 24 февраля текущего года выехало 7,704 миллиона. Из них 2,559 миллиона украинцев вернулись домой.

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