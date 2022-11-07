Родина Алляр приймала українку у 1993 – 1994 роках, коли Ірині було всього 10 років. Україна потрапила до Мервіля, що на півночі Франції, за програмою "Діти Чорнобиля".

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Французька родина допомагає українцям

Французька родина не має інформації про українку, а тільки надала ім'я. Крім того, мадам Алляр береже фото української дівчинки, яка разом з іншими дітьми приїхала до Франції на оздоровлення.

Я пригадую, коли я пішла на зупинку автобуса, я вперше побачила Ірину. Це була маленька дівчинка, з хворобливим виглядом, блідесеньке обличчя і вона плакала. Я думаю це було важко для неї залишити свою сім'ю, вона була єдина дитина у них. Я її обійняли, ми прийшли сюди, в мене тоді була донька Клер такого ж віку як Ірина, сину було тоді 3, були ще і інші діти – і зрештою ми всі прийняли Ірину дуже добре,

– розповіла француженка.

Мадам Алляр зізналася, що шкодує, що не записала ані міста, вулиці чи прізвища Ірини. Жінка розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення стежить за новинами в Україні. Вона зазначила, що допомагає українським біженцям.

"Ми б дуже хотіли її побачити, ми допомагаємо іншим українським родинам і хотіли дуже б мати можливість їй допомогти також. Тому що, я думаю, всі українці потребують допомоги зараз. Я розумію, що в неї вже напевне свої діти, але ми допомагаємо сім'ям біженців, які прибули до Франції", – розповіла мадам Алляр.

Француженка готова прийняти всіх, а також звернулася до Ірини, сказавши, що їх дім відкритий для неї.

Дорога Ірино, ми дуже хочемо тебе підтримати! Де б ти зараз не була, я хочу, щоб ти була в безпеці і ми страшенно хочемо бачити тебе тут, наш дім відкритий для тебе і твоєї родини. Завжди чекаємо,

– звернулася жінка.

Зверніть увагу. Якщо вам відома інформація про Ірину, чи її рідних, напишіть на електронну пошту feedback@1plus1.tv.

Українські біженці в Європі

По усій Європі зафіксовано понад 7,5 мільйона громадян України, які прибули у пошуках прихистку. З них майже 4,2 мільйона в різних європейських країнах оформили статус тимчасово захисту.

Найбільше українських біженців прийняла Польща. За даними польської прикордонної служби, з початку війни в країну прибуло майже 6,5 мільйона українців, а у зворотному напрямку поїхало близько 4,5 мільйона.

Крім цього, біженці з України зупиняються також в Німеччині та Чехії. У цих країнах надано статус тимчасового захисту 641,39 тисячі та 373,82 тисячі українцям відповідно.

Загалом, за даними ООН на 16 червня 2022 року, з України від 24 лютого поточного року виїхало 7,704 мільйона. З них 2,559 мільйона українців повернулися додому.

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