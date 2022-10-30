В інтерв'ю 24 каналу для проєкту СВОЇ вона розповіла про життя у Львові. Жінка поділилася своїми емоціями щодо того, як її та рідних прийняло місто та на власному прикладі розвіяла один із найпопулярніших міфів.

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Про перехід на українську мову

За словами Олени, вона навіть не замислювалася над тим, що в Україні є регіон, в якому розмовляють повністю українською. Адже і в рідному місті, і під час поїздок до Києва, де вона була у грудні минулого року, вона чула саме російську мову.

Коли вона приїхала до Львова, то була щиро здивована. Наприклад, на одній з крамниць побачила напис: "Українці, які розмовляють російською, ви коли говорите українською, ви не смішні, а дуже файні". Невдовзі вона збагнула, що тут українською розмовляють з тобою не лише касири у супермаркетах, а всі.

Тож жінка вирішила встановити своєрідне правило для дітей, і для себе, ясна річ. Згідно з ним, вдома можна говорити тією мовою, якою вони хочуть, а от уже на вулиці – українською. Олена розповідає, що вона з чоловіком під час розмови можуть переходити то з української на російську, то навпаки. Але сам процес запущений.

На них ніхто не тиснув і не намагався образити

За словами жінки, ніхто на них не тиснув. Навпаки, їм пропонували говорити російською, якщо важко або хочеться. Те ж саме стосувалося її сина. Коли він бавився з дітьми на вулиці, то йому теж сказали, що може говорити російською, якщо так зручніше.

Ніхто нас не бив і слова навіть не сказав. Буває таке, що ми гуляємо, підходять люди і питають, що як так, що я розмовляю українською, а діти відповідають російською, як вони мене розуміють. Я кажу, що вони можуть розмовляти, але вони маленькі і вони не контролюють цього,

– додала вона.

За словами Олени, її донечці простіше. Дівчинка співає українською, вчить вірші рідною мовою. Тож, каже вона, малеча вже має у своєму запасі суто українські вислови. З сином трішки складніше, адже він усе ще дивиться російськомовних блогерів.

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