Переселенка Олена Коваленкова у межах проєкту СВОЇ пригадала, що з 2 березня зникли інтернет і зв'язок, передає 24 канал. Люди не знали, що відбувається.

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Бомбардування з першого дня

Сім'я Олени жила у Приморському районі, але у перший день війни переїхали у 23-й район, оскільки там була квартира на першому поверсі. Переїхали, щоб була менша ймовірність влучання.

Однак 12 березня туди зайшли російські війська. За словами Олени, бомбардування були з першого дня, в інших районах – інакше.

Я знаю, що до 15 числа з Приморського району ще була евакуація, але ми не могли туди дістатися. Нас просто не пропускали,

– розповіла жінка.

Потрапили з дітьми під обстріл

Олена зазначила, що діти все розуміли. У перші дні війни вона з малечею виходила на вулицю й на дитячий майданчик. Саме там вони потрапили під мінометний обстріл. Після цього протягом місяця діти не виходили на вулицю.

"Ми все це тоді побачили, бігли додому… Добігли. Все добре, але діти… ніхто більше не казав, що на вулицю хоче. Тобто всі вже розуміли", – розповіла жінка.

Вона додала, що старший син нормально реагував, а 4-річна донька, як тільки чула літак, одразу бігла в коридор, – боялась.

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