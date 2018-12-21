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      Французские вертолеты Airbus для усиления МВД прибыли в Украину

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      Первые два Н-225 Super Puma для НГУ и ГСЧС доставили в Украину
      Первые два Н-225 Super Puma для НГУ и ГСЧС доставили в Украину / МВС

      В Украину, 21 декабря, доставили первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma в рамках Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

      Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

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      Отмечается, что один из вертолетов передали подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, другой – Национальной гвардии Украины. Всего до конца 2021 года система авиационной безопасности МВД в рамках украинско-французского контракта получит 55 вертолетов Airbus.

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря усилиям команды МВД проект по авиационной безопасности удалось ввести в рекордные сроки.

      Сегодя день – не рядовое событие, это яркое свидетельство укрепления материальной базы для наших пограничников, для наших спасателей, для нацгвардейцев. А также это символ нашей активного сотрудничества с ЕС. Прошло меньше года, как мы обсуждали этот формат сотрудничества с Президентом Франции Эмануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель,
      – сказал президент.

      Порошенко отметил эффективную работу министра внутренних дел Арсена Авакова и всей переговорной команды. А также подготовку пограничников, спасателей, полиции и Нацгвардии.

      Гелікоптери, Франція, Україна
      До конца 2021 система авиационной безопасности МВД получит 55 вертолетов Airbus

      Арсен Аваков добавил, что в ближайшие 3 года подразделения ГСЧС получат 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 – Н145 и 24 вертолета Н125.

      "Транспортировка больных, разведка зон чрезвычайных ситуаций, тушения масштабных пожаров станут возможными для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Охрана и мониторинг границы – для Государственной пограничной службы. Выполнение специальных полицейских функций и розыск преступников – для Нацполиции. Транспортировка бойцов и техники, разведка и выполнения специальных операций – для Национальной гвардии", – отметил глава министерства.

      airbus, франція, україна
      В ближайшие 3 года Украина получит 21 – Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 – Н125

      В Украине будет расположен центр технического обслуживания этих вертолетов, что позволит обслуживать не только свои машины, но и принимать заказы европейских партнеров, укреплять кооперацию с Европейским Союзом.

      Смотрите видео: Первые два Н-225 Super Puma для НГУ и ГСЧС

       

      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Петр Порошенко Новости Франции Министерство внутренних дел
      Источник: 24 Канал
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