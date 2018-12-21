Французские вертолеты Airbus для усиления МВД прибыли в Украину

В Украину, 21 декабря, доставили первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma в рамках Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

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Отмечается, что один из вертолетов передали подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, другой – Национальной гвардии Украины. Всего до конца 2021 года система авиационной безопасности МВД в рамках украинско-французского контракта получит 55 вертолетов Airbus.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря усилиям команды МВД проект по авиационной безопасности удалось ввести в рекордные сроки.

Сегодя день – не рядовое событие, это яркое свидетельство укрепления материальной базы для наших пограничников, для наших спасателей, для нацгвардейцев. А также это символ нашей активного сотрудничества с ЕС. Прошло меньше года, как мы обсуждали этот формат сотрудничества с Президентом Франции Эмануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель,

– сказал президент.

Порошенко отметил эффективную работу министра внутренних дел Арсена Авакова и всей переговорной команды. А также подготовку пограничников, спасателей, полиции и Нацгвардии.



До конца 2021 система авиационной безопасности МВД получит 55 вертолетов Airbus

Арсен Аваков добавил, что в ближайшие 3 года подразделения ГСЧС получат 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 – Н145 и 24 вертолета Н125.

"Транспортировка больных, разведка зон чрезвычайных ситуаций, тушения масштабных пожаров станут возможными для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Охрана и мониторинг границы – для Государственной пограничной службы. Выполнение специальных полицейских функций и розыск преступников – для Нацполиции. Транспортировка бойцов и техники, разведка и выполнения специальных операций – для Национальной гвардии", – отметил глава министерства.



В ближайшие 3 года Украина получит 21 – Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 – Н125

В Украине будет расположен центр технического обслуживания этих вертолетов, что позволит обслуживать не только свои машины, но и принимать заказы европейских партнеров, укреплять кооперацию с Европейским Союзом.

З Президентом України презентували перші два Airbus Helikopters Н225 SuperPuma, які стануть до роботи у ДСНС та НГУ. Всього у системі авіаційної безпеки МВС працюватиме 55 потужних, багатофункціональних гвинтокрилів . Сучасний сервіс безпеки і захисту для кожного українця! pic.twitter.com/BPCPE1y71l — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 грудня 2018 р.

55 гелікоптерів компанії Airbus Helicopters отримає Нацгвардія України та ДСНС.



Впевнений, з новою сучасною технікою українські пілоти ще ефективніше боронитимуть кордон та рятуватимуть людей. pic.twitter.com/3whWm5PeAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 грудня 2018 р.

Смотрите видео: Первые два Н-225 Super Puma для НГУ и ГСЧС