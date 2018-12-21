Французькі вертольоти Airbus для підсилення МВС прибули до України
В Україну, 21 грудня, доправили перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma в рамках Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.
Про це повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ України.
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Зазначається, що один з гвинтокрилів передали підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій, інший – Національної гвардії України. Всього до кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС в рамках україно-французького контракту отримає 55 вертольотів Airbus.
Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки зусиллям команди МВС проект з авіаційної безпеки вдалося запровадити у рекордні терміни.
Сьогоднішій день – не пересічна подія, це яскраве свідчення укріплення матеріальної бази для наших прикордонників, для наших рятувальників, для нацгвардійців. А також це символ нашої активної співпраці з ЄС. Пройшло менше ніж рік, як ми обговорювали цей формат співпраці з Президентом Франції Емануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель,
– сказав президент.
Порошенко відзначив ефективну роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та всієї переговорної команди. А також підготовку прикордонників, рятувальників, поліції та Нацгвардії.
До кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС отримає 55 вертольотів Airbus
Арсен Аваков додав, що у найближчі 3 роки підрозділи ДСНС отримають 21 гвинтокрил Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 гвинтокрили Н125.
"Транспортування хворих, розвідка зон надзвичайних ситуацій, гасіння масштабних пожеж стануть можливими для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Охорона та моніторинг кордону – для Державної прикордонної служби. Виконання спеціальних поліцейських функцій та розшук злочинців – для Нацполіції. Транспортування бійців і техніки, розвідка та виконання спеціальних операцій – для Національної гвардії", – зазначив очільник міністерства.
У найближчі 3 роки Україна отримає 21 – Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 – Н125
В Україні буде розташовано центр технічного обслуговування цих гвинтокрилів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом.
Дивіться відео: Перші два Н-225 Super Puma для НГУ і ДСНС