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      Французькі вертольоти Airbus для підсилення МВС прибули до України

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      Перші два Н-225 Super Puma для НГУ і ДСНС доправили в Україну
      Перші два Н-225 Super Puma для НГУ і ДСНС доправили в Україну / МВС

      В Україну, 21 грудня, доправили перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma в рамках Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.

      Про це повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

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      Зазначається, що один з гвинтокрилів передали підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій, інший – Національної гвардії України. Всього до кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС в рамках україно-французького контракту отримає 55 вертольотів Airbus.

      Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки зусиллям команди МВС проект з авіаційної безпеки вдалося запровадити у рекордні терміни.

      Сьогоднішій день – не пересічна подія, це яскраве свідчення укріплення матеріальної бази для наших прикордонників, для наших рятувальників, для нацгвардійців. А також це символ нашої активної співпраці з ЄС. Пройшло менше ніж рік, як ми обговорювали цей формат співпраці з Президентом Франції Емануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель,
      – сказав президент. 

      Порошенко відзначив ефективну роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та всієї переговорної команди. А також підготовку прикордонників, рятувальників, поліції та Нацгвардії.

      Гелікоптери, Франція, Україна
      До кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС отримає 55 вертольотів Airbus

      Арсен Аваков додав, що у найближчі 3 роки підрозділи ДСНС отримають 21 гвинтокрил Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 гвинтокрили Н125.

      "Транспортування хворих, розвідка зон надзвичайних ситуацій, гасіння масштабних пожеж стануть можливими для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Охорона та моніторинг кордону – для Державної прикордонної служби. Виконання спеціальних поліцейських функцій та розшук злочинців – для Нацполіції. Транспортування бійців і техніки, розвідка та виконання спеціальних операцій – для Національної гвардії", – зазначив очільник міністерства.

      airbus, франція, україна
      У найближчі 3 роки Україна отримає 21 – Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 – Н125

      В Україні буде розташовано центр технічного обслуговування цих гвинтокрилів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом.

      Дивіться відео: Перші два Н-225 Super Puma для НГУ і ДСНС

       

      Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ Новини Франції Петро Порошенко Арсен Аваков
      Джерело: 24 Канал
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