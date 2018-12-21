Французькі вертольоти Airbus для підсилення МВС прибули до України

В Україну, 21 грудня, доправили перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma в рамках Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.

Про це повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

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Зазначається, що один з гвинтокрилів передали підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій, інший – Національної гвардії України. Всього до кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС в рамках україно-французького контракту отримає 55 вертольотів Airbus.

Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки зусиллям команди МВС проект з авіаційної безпеки вдалося запровадити у рекордні терміни.

Сьогоднішій день – не пересічна подія, це яскраве свідчення укріплення матеріальної бази для наших прикордонників, для наших рятувальників, для нацгвардійців. А також це символ нашої активної співпраці з ЄС. Пройшло менше ніж рік, як ми обговорювали цей формат співпраці з Президентом Франції Емануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель,

– сказав президент.

Порошенко відзначив ефективну роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та всієї переговорної команди. А також підготовку прикордонників, рятувальників, поліції та Нацгвардії.



До кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС отримає 55 вертольотів Airbus

Арсен Аваков додав, що у найближчі 3 роки підрозділи ДСНС отримають 21 гвинтокрил Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 гвинтокрили Н125.

"Транспортування хворих, розвідка зон надзвичайних ситуацій, гасіння масштабних пожеж стануть можливими для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Охорона та моніторинг кордону – для Державної прикордонної служби. Виконання спеціальних поліцейських функцій та розшук злочинців – для Нацполіції. Транспортування бійців і техніки, розвідка та виконання спеціальних операцій – для Національної гвардії", – зазначив очільник міністерства.



У найближчі 3 роки Україна отримає 21 – Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 – Н125

В Україні буде розташовано центр технічного обслуговування цих гвинтокрилів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом.

З Президентом України презентували перші два Airbus Helikopters Н225 SuperPuma, які стануть до роботи у ДСНС та НГУ. Всього у системі авіаційної безпеки МВС працюватиме 55 потужних, багатофункціональних гвинтокрилів . Сучасний сервіс безпеки і захисту для кожного українця! pic.twitter.com/BPCPE1y71l — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 грудня 2018 р.

55 гелікоптерів компанії Airbus Helicopters отримає Нацгвардія України та ДСНС.



Впевнений, з новою сучасною технікою українські пілоти ще ефективніше боронитимуть кордон та рятуватимуть людей. pic.twitter.com/3whWm5PeAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 грудня 2018 р.

Дивіться відео: Перші два Н-225 Super Puma для НГУ і ДСНС