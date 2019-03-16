Французский художник "вывел" картины из музеев на улицы: зрелищные фото

В 2014 году французский художник Жульен де Касабьянка начал удивительный проект "Прогулка". Именно тогда тогда картины начали выходить из музеев и "полезли" на здании.

Касабьянка считает, что между "уличным искусством" и "искусством на улице" нет никакой разницы. Поэтому не видит проблем, если "высокое" будет соседом стрит-арта. Идея художника – популяризировать классическое искусство, выведя его на улицу, чтобы постоянно находилось перед глазами.

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Можно было бы подумать, что художник картины рисует на фасадах. Но нет – это принты с клейкой основой. Что-то вроде билбордов.

Все началось с того, что Касабьянка наткнулся на картину Энгра. Он ее сфотографировал, распечатал и прицепил на здание в Париже. Задумка показалась художнику интересной, поэтому на своем сайте он выложил целую инструкцию, как изготавливать такие шедевры для улицы самостоятельно. Идея нашла отклик, и начался целый проект.

Среди сторонников такого метода популяризации прекрасного оказалось немало музеев. Последние специально приглашали Касабьянку, чтобы тот приехал сфотографировать музейные картины и развесить постеры-репродукции по городу.

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Проект стал довольно популярным. Высокое искусство уже оказалось на улицах Парижа, Барселоны, Нового Орлеана, Варшавы, Чикаго, Лондона, Риги, Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Рима, Франкфурта, Рио-де-Жанейро.