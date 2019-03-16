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      Французький митець "вивів" картини з музеїв на вулиці: видовищні фото

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      Ідея Касаб'янк – мистецтво має право гуляти містом, а не тільки сидіти в музеях
      Ідея Касаб'янк – мистецтво має право гуляти містом, а не тільки сидіти в музеях / izbrannoe.com

      У 2014 році французький митець Жульєн де Касаб'янка започаткував дивовижний проект "Прогулянка". Саме тоді тоді картини почали виходити з музеїв і "полізли" на будівлі.

      Касаб'янка вважає, що між "вуличним мистецтвом" і "мистецтвом на вулиці" немає жодної різниці. Тож не бачить проблем, якщо "високе" буде сусідом стріт-арту. Ідея художника – популяризувати класичне мистецтво, вивівши його на вулицю, аби постійно перебувало перед очима. 

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      Можна було б подумати, що митець картини на фасадах малює. Але ні – це принти з клейкою основою. Щось на кшталт білбордів. 

      Все почалось з того, що Касаб'янка натрапив на картину Енгра. Він її сфотографував, роздрукував і причепив на будівлю у Парижі. Задумка здалась митцю цікавою, тож на своєму сайті він виклав цілу інструкцію, як виготовляти такі шедеври для вулиці самостійно. Ідея знайшла відгук, і розпочався цілий проект. 

      Серед прихильників такого методу популяризації прекрасного виявилось чимало музеїв. Останні спеціально запрошували Касаб'янку, щоб той приїхав сфотографувати музейні картини та розвісити постери-репродукції по місту. 

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      Проект став доволі популярним. Високе мистецтво вже опинилось на вулицях Парижа, Барселони, Нового Орлеану, Варшави, Чикаго, Лондона, Риги, Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Риму, Франкфурту, Ріо-де-Жанейро.

       

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      Теги: Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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