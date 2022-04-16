Недавно над зданием посольства снова подняли французский флаг рядом с флагом Европейского Союза.
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"Хотим поддержать Украину"
Посол Франции Этьен де Понсен подчеркнул, что российской армии не удалось покорить Киев. Сейчас дипломаты хотят быть как можно ближе, чтобы в дальнейшем поддерживать Украину.
Киев не покорили – Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинской власти, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность, – сказал Этьен де Понсен.
Как посольство Франции вернулось в Киев: смотрите видео
Посольства многих государств переезжали преимущественно во Львов на фоне угрозы полномасштабного вторжения России, которое произошло 24 февраля. Сейчас они постепенно возвращаются в Киев. В частности, о возвращении или же таком намерении уже заявил ряд стран, среди которых Италия, Бельгия, Франция, Словакия, страны Балтии, Турция и т.д.
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