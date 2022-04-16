Нещодавно над будівлею посольства знову підняли французький прапор поруч зі стягом Європейського Союзу.

Важливо Путін сам собі нашкодив, коли почав війну проти України, – The Guardian

"Хочемо підтримати Україну"

Посол Франції Етьєн де Понсен наголосив, що російській армії не вдалося підкорити Київ. Зараз дипломати хочуть бути якнайближче, щоб надалі підтримувати Україну.

Київ не підкорили – Україна вистояла, і ми хочемо бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку і висловлювати солідарність, – сказав Етьєн де Понсен.

Як Посольство Франції повернулося до Києва: дивіться відео

Посольства багатьох держав переїжджали переважно до Львова на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії, яке таки сталося 24 лютого. Зараз вони поступово повертаються до Києва. Зокрема, про повернення або ж такий намір вже заявили низка країн, серед яких Італія, Бельгія, Франція, Словаччина, країни Балтії, Туреччина тощо.

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