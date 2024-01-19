Подробнее об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что гидридные системы ПВО не выделяются дальнобойностью, передает 24 Канал.
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Где могут работать гибридные системы ПВО
По словам Юрия Игната, соответствующие системы используют, чтобы прикрывать от воздушных целей врага как инфраструктуру, так и военные объекты.
Спикер Воздушных сил отметил, что в Украине уже использовали ранее практику, которая предполагала сочетание советского и западного вооружения. В частности, подобные комбинации работают в авиации. Речь идет об использовании ракет с Запада, которые запускаются с самолетов советского производства, – они есть на оснащении Украины.
Эти системы, о которых мы сейчас говорим, они не столь дальнобойны. Могут работать где-то до 15 километров. Поэтому рассчитывать на то, что мы можем сбивать на дальних расстояниях, не приходится. Но прикрывать ими локально объекты инфраструктуры, военные объекты или что-то другое – почему бы нет,
– рассказал Юрий Игнат.
Он заметил, что в Украине также занимаются модернизацией ПЗРК для мобильных огневых групп. Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что говорится об оснащении этих переносных зенитных комплексов тепловизионным оборудованием. Это позволит нарастить показатель сбивания воздушных целей врага.
Гидридные системы ПВО в Украине: что известно
- Обратим внимание, что издание The New York Times в октябре 2023 года опубликовало статью. В ней отметило, что Украина совместно с США создали гибридные системы ПВО. Соответствующая программа получила название FrankenSAM.
- Так, стало известно, что наше государство взялось за модернизацию ЗРК "Бук". Их доработали, чтобы системы поддерживали зенитные ракеты натовского калибра, а также новейшие радары.
- Уже в декабре в Соединенных Штатах прошла совместная американо-украинская конференция. Во время нее представители Пентагона рассказали, что Украина получила технологии, которые позволяют начать производство гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM.
- А несколькими днями раньше министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал об уничтожении "Шахеда" с помощью гибридной системы ПВО. Известно, что это первое успешное использование соответствующей системы.