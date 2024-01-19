Подробнее об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что гидридные системы ПВО не выделяются дальнобойностью, передает 24 Канал.

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Где могут работать гибридные системы ПВО

По словам Юрия Игната, соответствующие системы используют, чтобы прикрывать от воздушных целей врага как инфраструктуру, так и военные объекты.

Спикер Воздушных сил отметил, что в Украине уже использовали ранее практику, которая предполагала сочетание советского и западного вооружения. В частности, подобные комбинации работают в авиации. Речь идет об использовании ракет с Запада, которые запускаются с самолетов советского производства, – они есть на оснащении Украины.

Эти системы, о которых мы сейчас говорим, они не столь дальнобойны. Могут работать где-то до 15 километров. Поэтому рассчитывать на то, что мы можем сбивать на дальних расстояниях, не приходится. Но прикрывать ими локально объекты инфраструктуры, военные объекты или что-то другое – почему бы нет,

– рассказал Юрий Игнат.

Он заметил, что в Украине также занимаются модернизацией ПЗРК для мобильных огневых групп. Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что говорится об оснащении этих переносных зенитных комплексов тепловизионным оборудованием. Это позволит нарастить показатель сбивания воздушных целей врага.

Гидридные системы ПВО в Украине: что известно