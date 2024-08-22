Инцидент произошел в пиццерии Fabbrica во время воздушной тревоги, а в момент попадания в заведении находилось много детей. Подробности рассказал украинский блогер и певец Дмитрий Варварук, который стал очевидцем того, что произошло.

Читайте также В обед враг атаковал с воздуха Ивано-Франковск: власти рассказали о последствиях

В окно заведения попал неизвестный предмет

Дмитрий Варварук также показал фото из пиццерии, на которых можно увидеть последствия попадания. Он в это время обедал в пиццерии и сидел спиной к окну.

Здесь мощный звук, мы падаем на пол и сидели так 5 минут. Может быть, что сбивали шахед в этот момент. Событие, конечно, не стандартное. Приехала полиция, дал показания,

– написал блогер на своей странице в Инстаграм.

В полиции Ивано-Франковской области сообщили журналистам, что пока обращений от пострадавших к ним не поступало.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты осмотрели помещение, опросили присутствующих и дальше будет устанавливаться, что это за предмет залетел в окно,

– рассказали правоохранители.

Инцидент произошел во время воздушной тревоги / Фото: @dima_varvaruk

Стоит отметить, что в среду, 21 августа, в обеденное время во время воздушной тревоги враг снова атаковал Ивано-Франковск. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об ударном БпЛА типа "Шахед", который двигался в направлении западных областей.