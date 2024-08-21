В частности, соответствующую информацию обнародовали в Ивано-Франковской ОВА. Там отметили, что, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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Что известно о последствиях воздушной атаки врага

Светлана Онищук, глава Ивано-Франковской ОВА, отметила, что в среду, 21 августа, в обед во время воздушной тревоги враг снова атаковал областной центр Прикарпатья.

К счастью, обошлось без жертв и разрушений,

– сообщила она.

Она поблагодарила "защитников неба и всех, кто защищает Украину, и работает для приближения Победы".

Добавим, что городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов.

Он поблагодарил украинских защитников, и всех воинов, которые "защищают небо и землю Украины от российского нашествия".

"Враг бесится из-за операции ВСУ на российской территории, участились воздушные тревоги в нашем городе", – написал он.

Отметим, что он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Важно! Напомним, что во время воздушной тревоги стоит пройти в укрытие гражданской защиты. Отметим, что находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске 21 августа

Сегодня в 13:32 на территории Ивано-Франковской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины сообщали об ударном БПЛА типа "Шахед", который двигался в направлении западных областей, в том числе и курсом на Ивано-Франковск.

Уже в 14:05 появилось сообщение о взрывах в регионе. Тогда корреспонденты Суспильного отметили, что в Ивано-Франковске были слышны звуки взрывов.

Добавим, что враг атаковал регион и на рассвете 21 августа. Тогда председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук рассказала о последствиях атаки на ее регион. По ее словам, к счастью, не зафиксировано разрушений, а также не было пострадавших.

Отметим, что в ночь на 21 августа Украина отразила масштабную атаку "Шахедов", которые оккупанты запускали по регионам Украины. Известно, что Воздушные силы осуществили сопровождение 72 воздушных целей. Тогда удалось сбить 51 воздушную цель. В частности, сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 50 "Шахедов" в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.