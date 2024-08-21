Зокрема, відповідну інформацію оприлюднили в Івано-Франківській ОВА. Там зазначили, що, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

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Що відомо про наслідки повітряної атаки ворога

Світлана Онищук, очільниця Івано-Франківської ОВА, зазначила, що в середу, 21 серпня, в обідню пору під час повітряної тривоги ворог знову атакував обласний центр Прикарпаття.

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань,

– повідомила вона.

Вона подякувала "захисникам неба та всім, хто боронить Україну, й працює для наближення Перемоги".

Додамо, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також відреагував на сьогоднішню атаку окупантів.

Він подякував українським захисникам, та усім воїнам, які "боронять небо і землю України від російської навали".

"Ворог скаженіє через операцію ЗСУ на російській території, почастішали повітряні тривоги в нашому місті", – написав він.

Зазначимо, що він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Важливо! Нагадаємо, що під час повітряної тривоги варто пройти в укриття цивільного захисту. Зазначимо, що перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську 21 серпня

Сьогодні о 13:32 на території Івано-Франківської області оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах Збройних Сил України повідомляли про ударний БпЛА типу "Шахед", який рухався у напрямку західних областей, зокрема й курсом на Івано-Франківськ.

Вже о 14:05 з'явилося повідомлення про вибухи у регіоні. Тоді кореспонденти Суспільного зазначили, що в Івано-Франківську було чутно звуки вибухів.

Додамо, що ворог атакував регіон і на світанку 21 серпня. Тоді голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла про наслідки атаки на її регіон. За її словами, на щастя, не зафіксовано руйнувань, а також не було постраждалих.

Зазначимо, що в ніч на 21 серпня Україна відбила масштабну атаку "Шахедів", які окупанти запускали по регіонах України. Відомо, що Повітряні сили здійснили супровід 72 повітряних цілей. Тоді вдалося збити 51 повітряну ціль. Зокрема, збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 Шахедів у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.