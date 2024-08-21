Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на той момент на території області була оголошена повітряна тривога.

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В Івано-Франківську чули вибухи

О 13:32 на території Івано-Франківської області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про дрон-камікадзе типу "Шахед", який рухався у напрямку західних областей, зокрема й курсом на Івано-Франківськ.

Івано-Франківськ – ударний БпЛА у напрямку міста! Перебувайте в укриттях,

– йшлося у повідомленні.

Вже о 14:05 з'явилися перші повідомлення про вибухи у регіоні. "В Івано-Франківську чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", – повідомили журналісти. Станом на 14:20 жодної інформації від місцевої влади про ймовірні наслідки оприлюднено не було.