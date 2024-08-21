Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, передает 24 канал. Заметим, что в тот момент на территории области была объявлена ​​воздушная тревога.

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В Ивано-Франковске слышали взрывы

В 13:32 на территории Ивано-Франковской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о дроне-камикадзе типа "Шахед", который двигался в направлении западных областей, в том числе курсом на Ивано-Франковск.

Ивано-Франковск – ударный БпЛА в направлении города! Находитесь в укрытиях,

– говорилось в сообщении.

Уже в 14:05 появились первые сообщения о взрывах в регионе. "В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", – сообщили журналисты. По состоянию на 14:20 никакой информации от местных властей о возможных последствиях обнародовано не было.

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