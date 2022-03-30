О возобновлении курсов сообщил городской голова Франковска Руслан Марцинкив.

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На стрелковые курсы прежде всего приглашают женщин

По словам Марцинкива, возобновление обучения нужно для того, чтобы враг понимал, что его здесь не будет ждать никто, наоборот – люди будут оказывать максимальное сопротивление. Более того, из каждого окна отныне будет стрелять и женщина.

Враг должен чувствовать, что жители нашего города и Украины ему очень не рады, что из каждого окна будет стрелять не только мужчина, но и женщина. Это важно, чтобы доктрину милитаризации в нашей общине, стране все соблюдали,

– отметил Марцинкив.

Пока мэр не сообщил, как именно записаться на курсы и, какая будет программа обучения.

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