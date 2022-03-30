Про відновлення курсів повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

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На стрілецькі курси насамперед запрошують жінок

За словами Марцінківа, відновлення навчання потрібне для того, щоб ворог розумів, що його тут не чекатиме ніхто, навпаки – люди чинитимуть максимальний опір. Більше того з кожного вікна відтепер стрілятиме й жінка.

Ворог повинен відчувати, що жителі нашого міста й України, йому дуже не раді, що з кожного вікна стрілятиме не тільки чоловік, а й жінка. Це важливо, щоб доктрину мілітаризації в нашій громаді, країні всі дотримувалися,

– зазначив Марцінків.

Наразі мер не повідомив, як саме записатися на курси і, яка буде програма навчання.

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