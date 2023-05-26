Журналисты предполагают, что первой женщиной-генсеком НАТО может стать премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Ее считают потенциальным кандидатом после приглашения посетить Белый дом.

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Фредериксен может заменить Столтенберга

По имеющейся информации, Джо Байден у себя примет Мэтте Фредериксен в июне. Это изрядно оживило предположение, что США могут поддержать именно ее кандидатуру во время выбора нового генсека НАТО. Следует отметить, что этот пост закреплен за европейцем. Но кандидатуру традиционно должны одобрить в Вашингтоне.

В заявлении Белого дома сообщили, что Байден и Фредериксен "рассмотрят наши усилия как членов НАТО и близких партнеров по укреплению трансатлантической безопасности и экономическому процветанию". Также они обсудят "непреклонную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России".

Что касается Йенса Столтенберга, то он должен покинуть свой пост в конце сентября. Заметим, что ранее говорилось о весне 2023 года, но его каденцию неоднократно продолжали. В издании предполагается, что не исключено, что и в этот раз он задержится, если с кандидатурой не определятся.

Может стать первой женщиной-генсеком

Журналисты отметили, что в Альянсе ищут политика, у которого статус главы правительства. Также существует сильное давление на то, чтобы новым кандидатом была именно женщина. Причиной этого является тот факт, что все предыдущие генсеки были мужчинами.

Один западноевропейский дипломат на условиях анонимности заявил, что считает Фредериксен "серьезным кандидатом". Это мнение поддержал высокопоставленный дипломат из Центральной Европы.

Она действительно серьезно рассматривается рядом великих союзников,

– сказал дипломат.

Общаясь с журналистами, он добавил, что Фредериксен "была достаточно жесткой во время войны в Украине".

Но есть одно "но". Фредериксен – премьер страны, сравнительно недавно возглавлявшей НАТО. Так, бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен был генсеком Альянса с 2009 по 2014 годы.