Журналісти припускають, що першою жінкою-генсеком НАТО може стати прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Її вважають потенційним кандидатом після запрошення відвідати Білий дім.

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Фредеріксен може замінити Столтенберга

За наявною інформацією, Джо Байден у себе прийме Метте Фредеріксен у червні. Це неабияк пожвавило припущення, що США можуть підтримати саме її кандидатуру під час вибору нового генсека НАТО. Слід зазначити, що ця посада закріплена за європейцем. Але кандидатуру традиційно мають схвалити у Вашингтоні.

У заяві Білого дому повідомили, що Байден і Фредеріксен "розглянуть наші зусилля як членів НАТО і близьких партнерів щодо зміцнення трансатлантичної безпеки і економічного процвітання". Також вони обговорять "непохитну підтримку України перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії".

Що стосується Єнса Столтенберга, то він має покинути свою посаду наприкінці вересня. Зауважимо, що раніше мовилося про весну 2023 року, але його каденцію неодноразово продовжували. У виданні припускають, що не виключено, що і цього разу він затримається, якщо з кандидатурою не визначаться.

Може стати першою жінкою-генсеком

Журналісти зауважили, що в Альянсі шукають політика, в якого статус глави уряду. Також існує сильний тиск щодо того, щоб новим кандидатом була саме жінка. Причиною цього є той факт, що всі попередні генсеки були чоловіками.

Один західноєвропейський дипломат на умовах анонімності заявив, що вважає Фредеріксен "серйозним кандидатом". Цю думку підтримав високопоставлений дипломат з Центральної Європи.

Вона дійсно серйозно розглядається низкою великих союзників,

– сказав дипломат.

Спілкуючись з журналістами він додав, що Фредеріксен "була досить твердою під час війни в Україні".

Але є одне "але". Фредеріксен – прем'єрка країни, яка порівняно нещодавно очолювала НАТО. Так, колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен був генсеком Альянсу з 2009 по 2014 роки.