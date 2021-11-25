Фрегат Дании отстреливался от пиратов в Гвинейском заливе
Источник:CPH Post
Фрегат Дании Esbern Snare 25 ноября открыл огонь по пиратам у берегов Нигерии. Произошло это в рамках спецоперации по уменьшению опасности прохождения судов в водах Гвинейского залива.
В результате погибли по меньшей мере 4 пирата. Такие данные приводит Министерство обороны Дании.
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Столкновение фрегата Дании с пиратами: как это было
Во время патрулирования в водах Гвинейского залива на территории около 25 – 30 водных миль от границы Нигерии фрегат заметил моторную лодку. На его борту, кроме 8 пиратов, было:
- разнообразное оборудование, связанное с пиратством,
- лестницы.
Лодка быстро двигалась в направлении коммерческих кораблей. После предупредительных выстрелов со стороны фрегата пираты открыли огонь по спецназовцам военно-морских сил Дании.
Не обошлось без потерь
В ходе перестрелки 4 пиратов ликвидировали. Еще четырех пиратов, одного из них раненого, датские военные подняли на борт фрегата без инцидентов.Обратите внимание! Это первый случай, когда фрегат открыл огонь в рамках операции в Гвинейском заливе.
Ранее свое морское присутствие в регионе декларировали:
- ВМС США,
- Британии,
- Италии,
- Испании,
- Португалии.
Это позволило значительно снизить уровень нападений пиратов на суда после того, как в 2020 году им удалось захватить примерно 130 моряков с кораблей, которые курсировали в Гвинейском заливе.
Что известно о Гвинейском заливе
Это наиболее опасная зона Мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Только за прошлый 2020 год в Гвинейском заливе с судов было похищено 130 моряков – это более 95% от всех подобных захватов в мире за указанный период.