Фрейд рыдал бы, – Кислица и Маркарова потроллили Захарову за картинку о "гарантиях безопасности"

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутительно поздравила дипломатов с профессиональным праздником. В частности, для этого она использовала неуместную сексистскую картинку.

Как Захарова поздравила коллег с праздником

На своей странице в фейсбуке Захарова опубликовала картинку с поцелуем мужчины и женщины. На ней женщина говорит:"Я хочу услышать 3 слова".

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Мужчина отвечает: "Гарантии безопасности России". После этого пара начинает целоваться. На публикацию такой неуместной и сексистской картинки представительницей внешнеполитического ведомства отреагировали украинские дипломаты.



Как Захарова поздравила коллег с праздником

Украинские дипломаты затроллили Захарову

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал поздравление пресс-секретаря МИД России на своей странице. Он подчеркнул, что такое "биологическое влечение не приведет к достижению социально приемлемых целей". "Старик Фрейд рыдал бы, а его сердце разрывалось бы на куски", – отметил дипломат.

Можно сколько угодно отрицать, что недостойные выражения выскочили из репертуара "Красной плесени", но на второй день вступить в ту же тематику поздравленьечком,

– подчеркнула госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Недавно из-за высказываний оконфузился Путин

В последние дни в России, похоже, совсем не подбирают слов. Глава Кремля Владимир Путин оконфузился строчками из песни об изнасиловании прямо на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, комментируя выполнение Минских договоренностей Украиной Путин сказал: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Эти слова являются строками из непристойной песни группы "Красная плесень".

Таким высказыванием глава Кремля вызвал возмущение не только у украинцев, но даже и у самих россиян. Которые отметили, что отсылка к изнасилованию – не манера высказывания президента. Осудили такие слова Путина и в Белом доме.

Полный текст публикации Сергея Кислицы в фейсбуке:

Старик Фрейд рыдал бы, а его сердце разрывалось бы на куски... Градус сублимации – перенаправление неприемлемых импульсов – на Смоленской площади поднялся до 40! Вот только приведет ли это отклонение биологических влечений к достижению социально приемлемых целей?