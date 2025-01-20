Лекс Фридман раскритиковал Зеленского за слишком резкие высказывания о Путине в интервью

Ранее президент Зеленский дал длинное интервью подкастеру Лексу Фридману. Тот раскритиковал Зеленского за резкие высказывания о российском диктаторе Путине.

Зеленский мог воспользоваться его платформой для сырных инициатив, считает Фридман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Фридмана.

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За что Фридман критикует Зеленского

Подкастер Лекс Фридман раскритиковал президента Зеленского за его резкие высказывания в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Фридман заявил, что предоставил Зеленскому платформу для того, чтобы тот мог донести месседжи о готовности к переговорам с Путиным и Трампом. Однако, по мнению Фридмана, Зеленский не воспользовался этой возможностью. В то же время он снова повторил свой тезис, который озвучивал в трехчасовом интервью, о том, что Путин "любит свою страну" и к нему следует относиться серьезно и с уважением.

По его словам лидер страны не должен был так говорить о другом лидере страны. Это, мол, была возможность для мира.

Обращение Лекса Фридмана: смотрите видео

Интересно, что сам Лекс Фридман (настоящее имя – Алексей Федотов) имеет украинские корни: его отец родом из Киева, а мать – из Харькова. Перед тем как переехать в Чикаго, Фридман некоторое время жил и учился в Москве. Несмотря на то, что он осудил любые военные действия после вторжения России в Украину, Фридман неоднократно подчеркивал, что считает русских, украинцев и американцев своими народами. Он заявляет, что будет продолжать популяризировать их культуры, оставаясь вне влияния любой стороны конфликта.