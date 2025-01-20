Зеленський міг скористатися його платформою для сирних ініціатив, вважає Фрідман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Фрідмана.

Дивіться також Лестощами Трампу Зеленський відкриває новий фронт Росії: у СNN пояснили його підхід до Трампа

За що Фрідман критикує Зеленського

Подкастер Лекс Фрідман розкритикував президента Зеленського за його різкі висловлювання на адресу російського диктатора Владіміра Путіна.

Фрідман заявив, що надав Зеленському платформу для того, щоб той міг донести меседжі про готовність до переговорів із Путіним і Трампом. Проте, на думку Фрідмана, Зеленський не скористався цією можливістю. Водночас він знову повторив свою тезу, яку озвучував у тригодинному інтерв'ю, про те, що Путін "любить свою країну" і до нього слід ставитися серйозно та з повагою.

За його словами лідер країни не мав так говорити про іншого лідера країни. Це, мовляв, була можливість для миру.

Звернення Лекса Фрідмана: дивіться відео

Цікаво, що сам Лекс Фрідман (справжнє ім’я – Олексій Федотов) має українське коріння: його батько родом із Києва, а мати – з Харкова. Перед тим як переїхати до Чикаго, Фрідман певний час жив і навчався в Москві. Попри те, що він засудив будь-які воєнні дії після вторгнення Росії в Україну, Фрідман неодноразово підкреслював, що вважає росіян, українців і американців своїми народами. Він заявляє, що продовжуватиме популяризувати їхні культури, залишаючись поза впливом будь-якої сторони конфлікту.