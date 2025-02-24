Кандидат в канцлеры Германии предложил создать альтернативу НАТО

Вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение относительно будущего НАТО. Глава Христианско-демократического союза обеспокоен недавними заявлениями Дональда Трампа.

По мнению Мерца, Европа должна быстро создать независимый оборонный потенциал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Зачем нужна замена НАТО

По мнению потенциального канцлера Германии, администрация Трампа "не заботится о Европе и сближается с Россией". Поэтому отныне Европе, возможно, стоит найти замену НАТО и позаботиться о независимости от США.

Мне очень интересно наблюдать за тем, как мы движемся к саммиту НАТО в конце июня. Будем ли мы все еще говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придется создавать независимую европейскую оборонную способность гораздо быстрее,

– отметил Мерц.

Кроме того, ранее Мерц предположил, что пришло время рассмотреть возможность ядерного сотрудничества, в частности, между Францией, Великобританией и Германией.

В Politico пишут, что подобные комментарии знаменуют исторический перелом, демонстрируя, как сильно новый президент США "пошатнул политические устои Европы, которая с 1945 года зависела от американских гарантий безопасности".

Тактика Трампа подобна российской

Мерц также раскритиковал действия Илона Маска, который поддержал праворадикальную партию "Альтернатива для Германии" (AfD) во время избирательной кампании.

Вмешательство из Вашингтона было не менее драматичным, радикальным и, в конце концов, возмутительным, чем вмешательство, которые мы наблюдали со стороны Москвы. Мы находимся под сильным давлением с двух сторон, поэтому моим абсолютным приоритетом сейчас является создание единства в Европе,

– заявил политик.

Напомним, блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца победил на выборах в Германии с 28,5% голосов, поэтому получит 208 мест в новом парламенте. Ультраправая "Альтернатива для Германии" собрала 20,8% голосов, а социал-демократы под руководством Олафа Шольца – 16,4%.