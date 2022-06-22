Как выбрать надежного исполнителя проекта
Опытные клиенты не испытывают трудностей на этом этапе, а вот люди, которые впервые рассматривают вариант привлечения внештатных специалистов для разработки веб- и мобильных приложений, сталкиваются с дилеммой: кого выбрать – фрилансера или компанию-подрядчика?
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Хотя партнерство с компанией для работы над проектом или продуктом, как правило, является вариантом для крупных компаний и предприятий, не следует пренебрегать нишей внештатных фрилансеров. Такие специалисты предоставляют услуги малым и средним организациям, стартапам и могут облегчить работу над проектом.
Независимо от того, склоняется ли организация к найму фрилансера или компании, всегда важно тщательно изучить портфолио как первых, так и вторых. Это, безусловно, должно подкрепляться отзывами других клиентов, учитывая как профессиональные, так и soft skills.
Работа с компанией-подрядчиком
Нанимать компанию по разработке программного обеспечения является более надежным выбором с точки зрения профессиональной работы, рабочих отношений, качества конечного продукта и безопасности. Такие компании, как правило, состоят из разного рода экспертов для обеспечения полного цикла услуг.
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К преимуществам работы с компанией можно отнести:
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технологическую базу и экспертизу, ведь компании предлагают более широкий спектр технологий и могут выполнять несколько задач одновременно, что не влияет на качество выполняемой работы.
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Наличие договорных обязательств обеспечивает своевременную реализацию проекта.
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С компанией вы получаете команду профессионалов, которые уже ладят между собой, что минимизирует трудности в коммуникации.
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Многие компании имеют постоянные обучающие программы для своей команды, чтобы помочь повысить уровень предоставления услуг.
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Компании, а также все члены команды подписывают контракты и NDA, подтверждая их обязанности, роли, юридическую ответственность и неразглашение какой-либо информации, связанной с проектом. Офисы часто защищены и безопасны в соответствии со стандартами и правилами.
К минусам работы с компанией можно отнести:
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более высокая стоимость – разработчики в компании стоят больше, чем фрилансеры, и если проектная команда состоит из нескольких разработчиков, которые будут работать несколько месяцев, нужно быть готовым к большей цене за работу.
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Существуют тысячи компаний, предлагающих часто схожий набор услуг, и выбрать самый оптимальный вариант может быть существенно сложнее, чем нанять фрилансера.
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Работа с фрилансером
Часто фрилансеров нанимают для конкретного проекта с простой договоренностью: проделай работу и получи оплату. Также практикуется частичная предоплата, заморозка суммы до выполнения проекта для дополнительных гарантий и т.д.
Преимущества работы с фрилансером:
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обычно разработчики-фрилансеры стоят на 20 – 30% ниже, чем компании по разработке программного обеспечения.
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Легко найти, ведь существует множество платформ, где можно найти необходимого специалиста и сразу начать с ним сотрудничество.
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Как правило, фрилансеры являются замечательными экспертами в своей области, так как имеют возможность изучить ту или иную сферу.
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В отличие от штатных работников, имеющих определенные права по закону, фрилансеры работают по контракту. Остается только платить за проделанную работу.
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Работа с фрилансерами имеет и минусы:
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меньшие гарантии конфиденциальности информации клиента. Кроме того, трудно определить законодательство, которого придерживаются стороны. Постоянная работа на дому не обеспечивает необходимого уровня информационной безопасности.
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Внештатные разработчики часто выполняют самостоятельно несколько проектов одновременно, также существует риск потери контакта на дни или недели.
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Если посреди проекта окажется, что нужно привлечь специалиста из другой отрасли, придется искать и нанимать еще одного фрилансера.
При выборе подрядчика ориентируйтесь на свои нужды
Малые предприятия или стартапы обычно обращаются за помощью к фрилансерам для выполнения конкретной задачи. Если у организации ограничены средства, еще нет готового продукта, то наем внештатного специалиста-фрилансера может быть хорошим вариантом.
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