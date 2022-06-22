Як обрати надійного виконавця проєкту

Досвідчені клієнти не мають труднощів на цьому етапі, а от люди, які вперше розглядають варіант залучення позаштатних спеціалістів для розробки веб- та мобільних додатків, стикаються з дилемою: кого обрати – фрілансера чи компанію-підрядника?

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Хоча партнерство з компанією для роботи над проєктом або продуктом, як правило, є варіантом для великих компаній і підприємств, не варто нехтувати нішею позаштатних фрілансерів. Такі спеціалісти надають послуги малим і середнім організаціям, стартапам та можуть значно полегшити роботу над проєктом.

Незалежно від того, чи організація схиляється до найму фрілансера, чи компанії, завжди важливо ретельно вивчити портфоліо як перших, так і других. Це, безумовно, має бути підкріплено відгуками інших клієнтів, враховуючи як професійні, так і soft skills.

Для початку, щоб мінімізувати ризики, рекомендуємо підписати договір. Це сприятиме своєчасному та належному виконанню обговорених домовленостей з обох сторін в окреслені угодою терміни. Шукаючи надійного та кваліфікованого постачальника послуг з розробки програмного забезпечення, чи то фрілансера чи компанію, завжди аналізуйте всі плюси та мінуси, враховуйте потенційні ризики та тримайте у фокусі плани, які ви розробили для свого бізнесу.

Робота з компанією-підрядником

Наймати компанію з розробки програмного забезпечення є надійнішим вибором з погляду професійної роботи, робочих відносин, якості кінцевого продукту та безпеки. Такі компанії, як правило, складаються з різного роду експертів для забезпечення повного циклу послуг.

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До переваг роботи з компанією можна віднести:

технологічну базу та експертизу, адже компанії пропонують більш широкий спектр технологій і можуть виконувати декілька завдань одночасно, що не впливає на якість виконуваної роботи.

Наявність договірних зобов'язань забезпечує своєчасну реалізацію проєкту.

З компанією ви отримуєте команду професіоналів, які вже ладнають між собою, що мінімізує труднощі в комунікації.

Багато компаній мають постійні навчальні програми для своєї команди, щоб допомогти підвищити рівень надання послуг.

Компанії, а також усі члени команди підписують контракти та NDA, підтверджуючи їх обов'язки, ролі, юридичну відповідальність та нерозголошення будь-якої інформації, пов'язаної з проєктом. Офіси часто захищені та безпечні відповідно до стандартів і правил.

До мінусів роботи з компанією можна віднести:

вищу вартість – розробники в компанії коштують більше, ніж фрілансери, і якщо проєктна команда складається з кількох розробників, які працюватимуть кілька місяців, треба бути готовим до більшої ціни за роботу.

Існують тисячі компаній, що пропонують часто схожий набір послуг, і обрати найоптимальніший варіант може бути суттєво складніше, ніж найняти фрілансера.

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Робота з фрілансером

Часто фрілансерів наймають для конкретного проєкту з простою домовленістю: виконай роботу і отримай оплату. Також практикується часткова передоплата, замороження суми до виконання проєкту для додаткових гарантій тощо.

Переваги роботи з фрілансером:

зазвичай розробники-фрілансери коштують на 20 – 30% нижче, ніж компанії з розробки програмного забезпечення.

Легко знайти, адже існує безліч платформ, де можна знайти необхідного спеціаліста і одразу розпочати з ним співпрацю.

Як правило, фрілансери є чудовими експертами у своїй галузі, адже мають змогу досконало вивчити ту, чи іншу сферу.

На відміну від штатних працівників, які мають певні права згідно із законом, фрілансери працюють за контрактом. Залишається лише платити за виконану роботу.

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Робота з фрілансерами має і мінуси:

менші гарантії щодо конфіденційності інформації клієнта. Крім того, важко визначити законодавство, якого дотримуються сторони. Постійна робота з дому не забезпечує необхідного рівня інформаційної безпеки.

Позаштатні розробники часто виконують самостійно кілька проєктів одночасно, також існує ризик втрати контакту на дні чи тижні.

Якщо посеред проєкту виявиться, що потрібно залучити спеціаліста з іншої галузі, доведеться шукати і наймати ще одного фрілансера.

При виборі підрядника, орієнтуйтесь на свої потреби

Компанії зазвичай встановлюють вищі ставки за свої послуги через більші витрати та різноманітність виконуваних видів діяльності. Тому переважно великі компанії, малий і середній бізнес насамперед наймають компаній-підрядників, а не фрілансерів.

Малі підприємства або стартапи зазвичай звертаються по допомогу до фрілансерів для виконання конкретної задачі. Якщо в організації обмежені кошти, ще немає готового продукту, то найм позаштатного спеціаліста-фрілансера може бути хорошим варіантом.

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