Як обрати надійного виконавця проєкту
Досвідчені клієнти не мають труднощів на цьому етапі, а от люди, які вперше розглядають варіант залучення позаштатних спеціалістів для розробки веб- та мобільних додатків, стикаються з дилемою: кого обрати – фрілансера чи компанію-підрядника?
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Хоча партнерство з компанією для роботи над проєктом або продуктом, як правило, є варіантом для великих компаній і підприємств, не варто нехтувати нішею позаштатних фрілансерів. Такі спеціалісти надають послуги малим і середнім організаціям, стартапам та можуть значно полегшити роботу над проєктом.
Незалежно від того, чи організація схиляється до найму фрілансера, чи компанії, завжди важливо ретельно вивчити портфоліо як перших, так і других. Це, безумовно, має бути підкріплено відгуками інших клієнтів, враховуючи як професійні, так і soft skills.
Робота з компанією-підрядником
Наймати компанію з розробки програмного забезпечення є надійнішим вибором з погляду професійної роботи, робочих відносин, якості кінцевого продукту та безпеки. Такі компанії, як правило, складаються з різного роду експертів для забезпечення повного циклу послуг.
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До переваг роботи з компанією можна віднести:
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технологічну базу та експертизу, адже компанії пропонують більш широкий спектр технологій і можуть виконувати декілька завдань одночасно, що не впливає на якість виконуваної роботи.
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Наявність договірних зобов'язань забезпечує своєчасну реалізацію проєкту.
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З компанією ви отримуєте команду професіоналів, які вже ладнають між собою, що мінімізує труднощі в комунікації.
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Багато компаній мають постійні навчальні програми для своєї команди, щоб допомогти підвищити рівень надання послуг.
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Компанії, а також усі члени команди підписують контракти та NDA, підтверджуючи їх обов'язки, ролі, юридичну відповідальність та нерозголошення будь-якої інформації, пов'язаної з проєктом. Офіси часто захищені та безпечні відповідно до стандартів і правил.
До мінусів роботи з компанією можна віднести:
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вищу вартість – розробники в компанії коштують більше, ніж фрілансери, і якщо проєктна команда складається з кількох розробників, які працюватимуть кілька місяців, треба бути готовим до більшої ціни за роботу.
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Існують тисячі компаній, що пропонують часто схожий набір послуг, і обрати найоптимальніший варіант може бути суттєво складніше, ніж найняти фрілансера.
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Робота з фрілансером
Часто фрілансерів наймають для конкретного проєкту з простою домовленістю: виконай роботу і отримай оплату. Також практикується часткова передоплата, замороження суми до виконання проєкту для додаткових гарантій тощо.
Переваги роботи з фрілансером:
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зазвичай розробники-фрілансери коштують на 20 – 30% нижче, ніж компанії з розробки програмного забезпечення.
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Легко знайти, адже існує безліч платформ, де можна знайти необхідного спеціаліста і одразу розпочати з ним співпрацю.
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Як правило, фрілансери є чудовими експертами у своїй галузі, адже мають змогу досконало вивчити ту, чи іншу сферу.
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На відміну від штатних працівників, які мають певні права згідно із законом, фрілансери працюють за контрактом. Залишається лише платити за виконану роботу.
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Робота з фрілансерами має і мінуси:
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менші гарантії щодо конфіденційності інформації клієнта. Крім того, важко визначити законодавство, якого дотримуються сторони. Постійна робота з дому не забезпечує необхідного рівня інформаційної безпеки.
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Позаштатні розробники часто виконують самостійно кілька проєктів одночасно, також існує ризик втрати контакту на дні чи тижні.
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Якщо посеред проєкту виявиться, що потрібно залучити спеціаліста з іншої галузі, доведеться шукати і наймати ще одного фрілансера.
При виборі підрядника, орієнтуйтесь на свої потреби
Малі підприємства або стартапи зазвичай звертаються по допомогу до фрілансерів для виконання конкретної задачі. Якщо в організації обмежені кошти, ще немає готового продукту, то найм позаштатного спеціаліста-фрілансера може бути хорошим варіантом.
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