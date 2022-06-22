"Шашличний" день на Зміїному вдався
Зі свого боку у відкритих джерелах опублікували перше супутникове фото острова Зміїний за 21 червня.
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Я так розумію, ці три осередки займання, особливо той, що в центрі, де розміщувалися ЗРПК "Панцир-С1" та КШМ Р-149 зі складу 1532 зенітно-ракетного полку 53 дивізії протиповітряної оборони Тихоокеанського флоту – Петропавловськ-Камчатський – це просто шашлики смажили.
В опублікованому знімку незрозумілий лише один момент. Зроблений він був на самому початку, середині чи кінці барбекю?
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На острові Зміїний з космосу було добре видно три осередки займання / Скриншот відео
Show must go on
Що ж, наберемося терпіння і дочекаємося фінального акорду, а з того, що вже опубліковано, можна зробити висновок, наскільки ця мелодія буде гарною.
Ну, а Міноборони РФ вкотре зганьбилося своєю бездарною брехнею. Далі буде!
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