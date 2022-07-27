Оккупанты активно используют беспилотники на Юге и Востоке: какова ситуация на фронте

российские оккупанты продолжают атаковать Украину. Наши воины мужественно отбивают нападения врага.

россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам нашей страны. Об этом сообщили в сводке Генштаба утром 27 июля.

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Обстрелы Севера и Харьковской области

Наши военные сообщили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. россия обстреляла районы Николаевки, Толстодубово, Волфино, Сеньковки и ряда других населенных пунктов. Также враг время от времени проводит воздушную разведку наших позиций в приграничье Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг стрелял на поражение из ствольной и реактивной артиллерии. Атака была в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Шевелевка, Краснополье и многих других. россияне сконструировали водные преграды понтонных переправ и пытаются таким способом улучшить логистику своих подразделений.

Битва на Донбассе

Генштаб сообщил, что на Славянском направлении враг бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Атаковал возле населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чепель, Великая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других.

На Краматорском направлении были обстрелы вблизи Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григоровки, Татьяновки и других населенных пунктов. россияне били из авиации возле Серебрянки. Также активизировали работу своих БпЛА. Проводили также штурм возле Верхнекаменского. Но успеха у них не было благодаря действиям наших героев, поэтому оккупанты отошли.

Гражданскую инфраструктуру Бахмутского направления враг также обстрелял. Кроме того, были стрелковые бои возле населенного пункта Соледар, но неудачные для россиян. В то же время они вели разведку боем возле Семигорья. Наши военные били огнем на поражение, поэтому россияне отошли. Сейчас в районах Семигорья и Кодемы продолжаются бои.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру. Это происходит возле населенных пунктов Пески, Времевка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опытное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряда других. В районе Павлограда был вражеский БпЛА.

Враг делает все, чтобы ВСУ не продвигались на Юге

Генштаб сообщил, что на Южнобугском направлении основные усилия россияне бросают на то, чтобы не допустить продвижения наших войск. Чтобы вести воздушную разведку, они активизировали работу БпЛА.

Продолжает враг обстреливать Украину и на Юге также. Были систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токарево, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупарево. Авиацией ударил возле Любомировки и Новониколаевки. Был вражеский штурм в районе Белогорки. россияне отошли, потому что потерпели поражение.

Генштаб также предупредил, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает разведку. Также бьют ракетами по объектам на территории Украины. Еще одна функция этих вражеских кораблей – блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

ВСУ выбивают врага

С Юга поступили замечательные новости о том, что наши воины окончательно освободили два населенных пункта. Речь идет об Андреевке и Лозовом. Уничтожили при этом сразу 89 оккупантов и много их вражеской техники.

Но Силы обороны Юга также в очередной раз обращали внимание на вражеские корабли в Черном море. Не исключают, что возможна высадка десанта россиян в южных областях. Это обусловлено тем, что в акватории есть один большой десантный корабль.

Но преимущество врага в том, что иногда из-за своей тупости и халатности он самоликвидируется. Это на руку нашим ВСУ. Например, российские оккупанты в Херсонской области ударили по своей же авиации. Они сбили свой боевой вертолет. Нередко можно услышать, что в перестрелке они убили своих же людей и меньше работы оставили ВСУ.

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