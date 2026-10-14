Россияне отчаянно цепляются за правый берег Оскола: обзор фронта от ISW
Наступательные действия России не оправдывают ожиданий Кремля. Контратаки Сил обороны сдерживают вражеские силы.
Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны добились успехов на двух направлениях, а противник – ни на одном.
Какова ситуация на фронте?
Сумское направление
Украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Сум.
Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры, опубликованные 12 октября, на которых зафиксировано продвижение украинских сил в юго-восточной части Юнаковки, расположенной на северо-восток от города Сумы.
Купянское направление
Пресс-секретарь Группировки объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 13 октября сообщил, что российские войска пытаются удержать плацдарм на западном берегу Оскола и проводят локальные атаки в этом районе.
По его словам, потеря плацдарма вблизи Двуречной, на север от Купянска, или его отрезание от основных российских сил существенно ослабит действия оккупантов в районе Купянска.
Лиманское направление
12 и 13 октября российские войска сосредоточили атаки на самом Лимане и на север от города, в направлении Колодзевов, однако не продвинулись вперед. Украинские силы продолжали контратаки в этом районе.
Краматорское направление
Российские войска недавно провели инфильтрационную операцию в восточной части Клинового, что на северо-запад от Часового Яра.
Между тем российский военный блогер утверждает, что оккупанты якобы продвинулись к центральной части Клинового.
Обстановка на поле боя / Карты ISW
Добропольское направление
Оккупанты недавно провели инфильтрацию в западные части Матяшево и Светлого, расположенных на юг от Доброполья.
Минобороны России продолжает распространять ложные заявления об окружении украинских войск в Доброполье, несмотря на многочисленные доказательства обратного.
12 октября российское ведомство утверждало, что оккупанты сорвали попытку украинских военных прорваться из якобы окруженного города силами численностью до взвода при поддержке бронетехники.
Также в российском ведомстве заявили, что подразделения группировки войск "Центр" продвигаются в центральной и северо-западной частях Доброполья и зачищают западные районы города.
В то же время ISW зафиксировал лишь ограниченные попытки российских военных проникнуть в южную часть Доброполья.
Александровское направление
Российский военный блогер сообщил, что украинские военные контратаковали в направлении Федоровки и Комара через Перестройку и переправлялись через реку Мокрые Ялы.
ISW подтверждает: Силы обороны недавно продвинулись на юго-запад от Федоровки и продолжают контратаки в направлении реки Мокрые Ялы.
Ореховское направление
Российский военный блогер утверждал, что 12 и 13 октября оккупанты продолжали наступательные действия, пытаясь охватить Орехов с запада и северо-запада. Однако ISW не обнаружило подтверждений продвижения российских сил.
Херсонское направление
Оккупанты недавно безуспешно пытались переправиться через Днепр на надувной лодке и закрепиться на правом берегу вблизи Приднепровского, что на восток от Херсона. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры, опубликованные 12 октября.