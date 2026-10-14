Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіхи на 2 напрямках, а ворог – на жодному.

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

Українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Сум.

Про це свідчать геолоковані кадри, опубліковані 12 жовтня, на яких зафіксовано просування українських сил у південно-східній частині Юнаківки, що розташована на північний схід від міста Суми.

Куп'янський напрямок

Речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов 13 жовтня повідомив, що російські війська намагаються зберегти плацдарм на західному березі Осколу та проводять локальні атаки в цьому районі.

За його словами, втрата плацдарму поблизу Дворічної, на північ від Куп'янська, або відрізання його від основних російських сил суттєво послабить дії окупантів у районі Куп'янська.

Лиманський напрямок

12 і 13 жовтня російські війська зосередили атаки на самому Лимані та на північ від міста, у напрямку Колодязів, однак не просунулися вперед. Українські сили продовжували контратаки в цьому районі.

Краматорський напрямок

Російські війська нещодавно провели інфільтраційну операцію у східній частині Клинового, що на північний захід від Часового Яру.

Тим часом російський військовий блогер стверджує, що окупанти нібито просунулися до центральної частини Клинового.

Обстановка на полі бою / Карти ISW

Добропільський напрямок

Окупанти нещодавно провели інфільтрації у західні частини Матяшевого та Світлого, розташованих на південь від Добропілля.

Міноборони Росії продовжує поширювати неправдиві заяви про оточення українських військ у Добропіллі, попри численні докази протилежного.

12 жовтня російське відомство стверджувало, що окупанти зірвали спробу українських військових прорватися з нібито оточеного міста силами чисельністю до взводу за підтримки бронетехніки.

Також у російському відомстві заявили, що підрозділи угруповання військ "Центр" просуваються в центральній і північно-західній частинах Добропілля та зачищають західні райони міста.

Водночас ISW зафіксував лише обмежені спроби російських військових проникнути в південну частину Добропілля.

Олександрівський напрямок

Російський військовий блогер повідомив, що українські військові контратакували в напрямку Федорівки та Комара через Перебудову й переправлялися через річку Мокрі Яли.

ISW підтверджує: Сили оборони нещодавно просунулися на південний захід від Федорівки та продовжують контратаки в напрямку річки Мокрі Яли.

Оріхівський напрямок

Російський військовий блогер стверджував, що 12 і 13 жовтня окупанти продовжували наступальні дії, намагаючись охопити Оріхів із заходу та північного заходу. Однак ISW не виявив підтверджень просування російських сил.

Херсонський напрямок

Окупанти нещодавно безуспішно намагалися переправитися через Дніпро на надувному човні та закріпитися на правому березі поблизу Придніпровського, що на схід від Херсона. Про це свідчать геолоковані кадри, опубліковані 12 жовтня.