Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, украинские войска продвинулись или удержали позиции на двух направлениях.

Оккупанты игнорируют опыт Лимана

Россия, похоже, сосредоточилась на попытках выйти к "крепостному поясу" с юга и окружить его с юго-запада, а не наступать с востока.

По данным Генштаба ВСУ, с 1 августа российские войска наиболее активно провели атаки на направлениях Константиновки и Доброполья – в среднем 24 и 32 раза в сутки соответственно.

В августе на Славянском направлении россияне проводили в среднем 14 атак в сутки, но в сентябре этот показатель снизился до четырех.

Украинские силы недавно ликвидировали российский выступ к северу от Лимана, фактически сорвав планы России окружить "крепостной пояс" с севера и юго-запада.

В то же время российское командование, вероятно, еще не учло последствия украинских контратак в районе Лимана. Поэтому российские войска продолжают активно наступать с юго-запада, пытаясь окружить "крепостной пояс" и перерезать украинские пути снабжения с юга и запада.

На восток от Славянска оккупанты пока снизили темп наступления, вероятно, для перегруппировки.

Ранее эти атаки должны были помочь другой российской группировке наступать на Славянск с северо-востока.

Россияне пытались прорваться в районе Орехова

В последние недели российские войска продвинулись и проникли на фланги Орехова, однако не смогли развить этот успех из-за успешных украинских контратак на запад и юго-запад от города.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 сентября сообщил, что россияне одновременно действуют на левом фланге Орехова, пытаясь выйти в район Малой Даниловки – Запасное – Павловка – Лукиановское на северо-запад от города, а также на западных и юго-западных окраинах Орехова.

По словам Машовец, российские войска, вероятно, захватили Щербаки и Малые Щербаки на запад от Орехова. После этого они пытались продвинуться к Новопавловке и Новоандреевке, вероятно, чтобы занять высоты для лучших огневых позиций, перерезать украинскую логистику и окружить Орехов с запада.

Россияне также проникли в район пересечения трасс Т-0408 Орехов – Токмак и Т-0803 Мариуполь – Орехов в южной части Новоданиловки, непосредственно в Орехов, а также между Ореховом и Малой Токмачкой.

Кроме того, их зафиксировали вблизи Новобойковского, Павловки и Новояковлевки на северо-восток от города.

Судя по геолокационным кадрам от 12 и 13 сентября, российские военные также проникли в южную часть Преображенки, центральную часть Малой Токмачки и северную часть Червоной Криницы.

В то же время россияне не смогли развить эти успехи.

Россияне не смогли развить тактические успехи на Ореховском направлении / Карта ISW

Машовец отметил, что основные тактические успехи они достигли еще до 1 сентября, а после этого украинские силы сдерживают российские войска на запад и северо-запад от Орехова.

Сначала ВСУ в течение нескольких недель препятствовали снабжению российских групп, а затем нанесли по ним массированные удары с помощью дронов и провели операции по зачистке территории.

Украинские военные вытеснили россиян из северной и центральной частей Новоданиловки.

Кроме того, продвижение украинских сил на запад от Орехова затрудняет российские планы наступления на Запорожье.

С весны 2026 года украинские силы проводят контратаки на северо-запад и запад от Орехова и достигли там важных тактических успехов. Из-за этого россиянам сложнее реализовать замысел двойного окружения Орехова с запада и востока.

Если украинские контратаки продолжатся, российским войскам, вероятно, будет сложно продвигаться как на флангах, так и непосредственно в направлении Орехова.

Какова ситуация на различных направлениях фронта?

Купянское направление

Украинские силы недавно продвинулись или удержали свои позиции на Купянском направлении.

В частности, украинские военные удерживают позиции в северной части Кившаревки на юго-восток от Купянска. Это подтверждают геолоцированные кадры, обнародованные 12 сентября, несмотря на заявления российской стороны.

Славянское направление

Силы обороны продвинулись или удержали свои позиции на юго-восток от Славянска.

12 и 13 сентября российские войска сосредоточили атаки на восток от города, в частности в направлении Николаевки и Рай-Александровки.

Судя по геолоцированным кадрам от 12 сентября, украинские военные контролируют Юрковку на юго-восток от Славянска, куда ранее пытались проникнуть российские военные. Также украинские силы удерживают позиции на север от населенного пункта.

Константиновское направление

12 и 13 сентября российские войска продолжали наступательные действия вблизи Константиновки и на юго-запад от города, но не продвинулись.

Один из российских военных блогеров заявил, что российские войска ведут бои на стыке Константиновки и Алексеево-Дружковки, расположенной на северо-запад от города.

Добропольское направление

Российские войска продолжали наступление в районе Доброполья 12 и 13 сентября, однако подтвержденного продвижения не было.

Российский военный блогер заявил о якобы захвате Новониколаевки и Новогригоровки, а также о продвижении к центру Новоандреевки.

В то же время, по данным ISW, эти населенные пункты расположены как минимум в 10 километрах от самой западной точки российского продвижения.

Гуляйпольский район

12 и 13 сентября оккупанты продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись.

Россия, вероятно, снизила интенсивность штурмов на Гуляйпольском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, 13 сентября сообщил, что количество российских атак в зоне ответственности бригады сократилось примерно с 20–30 до 10 в сутки.

В то же время российские военные продолжают пытаться проникать на украинские позиции небольшими группами по 1–3 человека. Бронетехнику они используют преимущественно для перевозки личного состава и доставки боеприпасов.

Какова ситуация на фронте / Карты ISW