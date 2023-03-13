Продвижение ВСУ в Луганской области и сюрприз для россиян в Бахмуте: обзор фронта со Свитаном

Вооруженные Силы Украины фактически выбили врага из Новоселовского на Луганщине. В то же время наши войска готовят неприятный "сюрприз" для оккупантов в Бахмуте.

Об этом всем в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. Он убежден, что россияне ведут свое наступление в идеальное время для Украины.

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Россиян выбили из Новоселовского

Украинские войска вошли в Новоселовское еще в феврале 2023 года. Впрочем, до минувших выходных часть села все же оставалась под контролем россиян, пока их окончательно оттуда не выбили. Правда, пока не официально.

Село полностью уничтожено российской армией, так что, казалось бы, никакого стратегического значения оно не имеет. Впрочем, расположено Новоселовское на трассе Купянск – Сватово, которую еще с ноября 2022 года называют вероятным направлением следующего контрнаступления ВСУ.

Сама по себе трасса из Купянска на Сватово – это основное направление движения для деоккупации Луганской области. Пока погода не позволяет двигаться через поля, мы можем идти вдоль дорог с твердым покрытием,

– подчеркнул Роман Свитан.

По его словам, такое продвижение как раз и свидетельствует, что в этом направлении продолжаются наши успешные наступательные действия именно в сторону Сватового.

Новоселовское на карте DeepState 11 и 13 марта: скриншоты

Россияне наступают в удобный для Украины момент

В течение последних месяцев направление Сватово – Кременная называют едва ли не самым оптимальным вариантом для очередной контрнаступательной операции украинских сил. Правда, существенного продвижения мы пока не видим.

В этом районе лучше двигаться, когда наступит сухая погода. Сейчас еще месяц слякоть будет стоять. Как раз в это время лучше всего, чтобы двигались россияне, а мы их во время движения будем уничтожать,

– объяснил полковник ВСУ.

Он убежден, что на этом направлении у россиян существует нехватка линейных частей для выполнения конкретных задач. Поэтому исключительно за счет количества командование дало им 2 задания:

укреплять линию фронта,

любым способом наступать.

Сводка с фронта с Романом Свитаном: смотрите видео

Сюрприз для россиян в Бахмуте

Главнокомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 11 марта уже третий раз за последнее время посетил Бахмут, который едва не окружили российские войска. Он заявил, что в городе нужно удерживать оборону, чтобы подготовиться к наступательным действиям.

Бахмут – это хороший плацдарм для выполнения наступательных действий. Если взглянуть на карту, то выступление россиян можно использовать для продвижения и с одной, и с другой стороны,

– заявил Роман Свитан.

Это позволит фактически отсечь ЧВК "Вагнера". Ведь его бойцы расположены в основном именно в этом месте. На этом месте фактически горизонт, а российские силы рассредоточены и разбиты. Более того, российское выступление еще и рассечено рекой Бахмуткой на две части.

Бахмутский плацдарм контрнаступления ВСУ / Скриншот DeepStateMAP