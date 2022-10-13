ФРУ призвала министра энергетики сохранить предельные цены на электроэнергию

Федерация работодателей Украины обеспокоена ростом предельных цен на электроэнергию. Организация считает это решение необоснованным и опасным для украинской экономики.

По их данным, в случае принятия решения о повышении, цены на электроэнергию вырастут со второй половины октября на 20%.

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На сколько может повыситься стоимость электроэнергии

Как напомнили представители ФРУ, еще в сентябре 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила Методику определения существенного колебания цен и установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке.

Документ предоставляет право НКРЭКУ в случае наличия таких существенных колебаний пересматривать текущие предельные цены во всех сегментах рынка электрической энергии в сторону их повышения каждые 10 дней.

В случае принятия такого решения предельные цены на рынке "на сутки вперед" со второй половины октября существенно возрастут:

в ночное время – с 2 000 гривен за мегаватт-час до 2 476 гривен за мегаватт-час;

– с 2 000 гривен за мегаватт-час до 2 476 гривен за мегаватт-час; в дневной – с 4 000 гривен за мегаватт-час до 4 952 гривен за мегаватт-час.

Федерация работодателей Украины понимает всю проблематику в энергетике страны, особенно после 10 октября 2022 года, когда в результате циничных ударов со стороны России было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины, однако считает такой рост предельных цен необоснованным и опасным для украинской экономики.

Дополнительное бремя для бизнеса

С 11 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии на рынки Словакии, Венгрии, Румынии для стабилизации энергосистемы. Поэтому сейчас украинская энергосистема работает в изолированном режиме, а колебания цен на экспортных рынках не имеют отношения к формированию цен на внутреннем рынке Украины.

Если предельные цены будут пересмотрены в сторону роста, то дополнительные расходы украинских предприятий на закупку электроэнергии возрастут на десятки миллиардов гривен. При этом финансовое бремя, которое коснется прежде всего бизнеса, может привести к катастрофическим последствиям для национальной экономики. Что особенно опасно в условиях войны.

В ФРУ отметили, что машиностроительные предприятия работают сейчас круглосуточно, чтобы произвести детали, необходимые для энергетической инфраструктуры. Однако любое увеличение стоимости электрической энергии отрицательно скажется на себестоимости промышленной продукции. Это приведет к закрытию заводов и сокращению работников.

Поэтому стабильность работы промышленности важна в контексте как поддержки экономики, так и для обеспечения Вооруженных Сил Украины, а также для восстановления разрушений, которые уже испытала Украина.

Почему важно избегать подобного давления на промышленность

По прогнозу Международного валютного фонда, падение ВВП Украины в 2022 году составит 35% при инфляции 30%. В то же время украинское правительство ожидает роста ВВП в 2023 году на 4,6%, Нацбанк Украины – на 5,5%. Чтобы эти оптимистичные прогнозы оправдались, нельзя оказывать дополнительную нагрузку на промышленность.

Сейчас для Украины крайне необходимо производить и экспортировать продукцию с большой добавленной стоимостью, что обеспечит поступление в бюджеты всех уровней и стабильность курса гривны. Кроме того, важно сохранить работу на промпредприятиях, которые находятся в прифронтовых регионах.

Повышение цен на электроэнергию в свою очередь уничтожит экономическую целесообразность работы предприятий и приведет к падению производства, снижению налоговых поступлений, сокращениям валютных поступлений, массовому увольнению работников.

Учитывая риски, Федерация работодателей Украины призвала министра энергетики содействовать неповышению предельных цен на электроэнергию и сохранить их на текущем уровне. Также организация просит инициировать внесение изменений в Методику, чтобы процедура пересмотра граничных цен отвечала реалиям внутреннего рынка электрической энергии.