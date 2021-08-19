Оккупанты в ночь против 19 августа задержали 3 крымских татар, один из которых был с 12-летней дочерью. Причин задержания им никто не сообщил.
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Задержанных отпустили утром
Оккупационная ФБС задержала Юнуса Валиева с дочкой Инсаф, Эльдара Енверова и Эмиля Беялова около 3 ночи и удерживала их до 7:20 утра. Адвокат Эдем Самедляева сразу же, когда узнал о задержании, позвонил на горячую линию ФСБ. Там ему ответили, что ничего необычного не случилось. То, что происходило на КПП "Армянск" назвали "стандартной проверкой".
Адвокат утверждает, что такие действия оккупационных спецслужб нерегламентированные, а потому незаконные.
Нарушение прав человека в оккупированном Крыму: последние новости
- 22 июля 2021 года во время обысков спецслужбы задержали 57-летнего Али Ибрагимова и двух его сыновей.
- 5 августа 2021 года оккупационный суд вынес приговор бывшему члену Меджлиса Ильверу Аметову за якобы незаконное хранение оружия.
- 8 августа 2021 года оккупанты сорвали богослужение в храме ПЦУ в Крыму и задержали настоятеля храма за якобы нарушение российского законодательства.
- 16 августа 2021 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 4 украинцам по делу "Хазб ут-Тахрира" – организации, которую Россия признала экстремистской.
- Утром следующего дня оккупационные спецслужбы провели обыски и задержали 5 крымских татар, которые были на суде в Ростове и поддерживали незаконно осужденных.