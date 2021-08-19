Окупанти в ніч проти 19 серпня затримали 3 кримських татар, один із яких був з 12-річною донькою. Причин затримання їм ніхто не повідомив.
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Затриманих відпустили вранці
Окупаційна ФБС затримала Юнуса Валієва з донькою Інсаф, Ельдара Енверова та Еміля Беялова близько 3 ночі й утримувала їх до 7:20 ранку. Адвокат Едем Самедляєв одразу ж, коли дізнався про затримання, зателефонував на гарячу лінію ФСБ. Там йому відповіли, що нічого незвичного не трапилося. Те, що відбувалося на КПП "Армянськ" назвали "стандартною перевіркою".
Адвокат переконує, що такі дії окупаційних спецслужб є нерегламентованими, а тому незаконними.
Порушення прав людини в окупованому Криму: останні новини
- 22 липня 2021 року під час обшуків спецслужби затримали 57-річного Алі Ібрагімова та двох його синів.
- 5 серпня 2021 року окупаційний суд виніс вирок колишньому члену Меджлісу Ільвера Аметова через нібито незаконне зберігання зброї.
- 8 серпня 2021 року окупанти зірвали богослужіння в храмі ПЦУ в Криму та затримали настоятеля храму за нібито порушення російського законодавства.
- 16 серпня 2021 року суд в Ростові-на-Дону виніс вирок 4 українцям у справі "Хазб ут-Тахріру" – організації, яку Росія визнала екстремістською.
- Уранці наступного дня окупаційні спецслужби провели обшуки й затримали 5 кримських татар, які були на суді в Ростові й підтримували незаконно засуджених.