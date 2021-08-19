Окупанти в ніч проти 19 серпня затримали 3 кримських татар, один із яких був з 12-річною донькою. Причин затримання їм ніхто не повідомив.

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Затриманих відпустили вранці

Окупаційна ФБС затримала Юнуса Валієва з донькою Інсаф, Ельдара Енверова та Еміля Беялова близько 3 ночі й утримувала їх до 7:20 ранку. Адвокат Едем Самедляєв одразу ж, коли дізнався про затримання, зателефонував на гарячу лінію ФСБ. Там йому відповіли, що нічого незвичного не трапилося. Те, що відбувалося на КПП "Армянськ" назвали "стандартною перевіркою".

Адвокат переконує, що такі дії окупаційних спецслужб є нерегламентованими, а тому незаконними.

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