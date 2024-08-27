Есть немало предположений о том, что Павел Дуров Дуров сотрудничал с Россией и с ФСБ соответственно. Хотя нет доказательств, которые бы окончательно эту информацию подтвердили, а все же некоторые факты могут на такое сотрудничество намекать. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал журналист-расследователь Христо Грозев.

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Читает ли ФСБ чаты в "Телеграме"

Еще осенью 2017 года суд в Москве оштрафовал Telegram за то, что компания отказалась предоставлять ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров отказался, из-за чего весной того же года в Роскомнадзор блокирует "Телеграм". Хотя стоит отметить, что у многих пользователей он все равно работал исправно.

До 2020 года Telegram подавал несколько апелляций, которые отклонили. Тогда в Госдуме предложили прекратить блокировку Telegram.

Есть некий компромисс, на который пошел Telegram с российскими властями, чтобы продолжить существовать. Это следует из того, что Дуров летал в Россию в 2021 – 2022 году, когда как раз решали судьбу "Телеграма", что его разрешили. Мы не знаем, что это были за разговоры, поэтому я, как расследователь, не могу его обвинить в сотрудничестве с ФСБ,

– подчеркнул Христо Грозев.

Как стало известно впоследствии, в течение 2021 – 2022 годов Павел Дуров приезжал в Москву. А уже в 2024 году в Роскомнадзоре заявили, что Telegram с 2021 года удалил более 256 тысяч публикаций с запрещенным контентом, поэтому в ведомстве не видят необходимости блокировать платформу.

Я могу обвинить Telegram в том, в чем всегда их обвинял: они обманывают своих юзеров, предлагая абсолютно защищенную связь. Защищенную связь они предлагают только тем продвинутым пользователям, которые вспоминают, что каждый чат нужно открыть как секретный. Общаясь с другими людьми на темы, которые могут быть опасны для жизни, все открывают простой чат, потому что он по умолчанию открывается. Простые чаты читает ФСБ. Возможно, как раз в этом была договоренность,

– заметил журналист-расследователь.

Имеется в виду, что в России согласились не блокировать Telegram только если там не будут делать секретные (то есть защищенные) чаты по умолчанию. Даже такой шаг мог бы полностью устроить ФСБ.

"То, что ФСБ читает обычные чаты – свершившийся факт. Я со всей ответственностью могу заявить, что ФСБшники прямо мне об этом рассказывали, когда связывались со мной. Они просили перейти в секретный чат, потому что в обычном – все читают", – добавил Грозева.