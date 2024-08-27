Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Дуров обеспечивает мощную информационную войну. Благодаря ему российские спецслужбы и контрагенты добывают информацию из стран Европы.

Смотрите также Дурову продлили срок содержания под стражей

Почему оккупанты стали на защиту Дурова

В эфире российского телевидения от военного обозревателя прозвучало заявление, что Россия с помощью Telegram наводит ракеты, артиллерию и авиацию. Российские военные якобы воюют в интернете и осуществляют трансляции с дронов через серверы.

Однако Маломуж отметил, что подобное заявление не является профессиональным, ведь в военной сфере Telegram никак не может помочь. Военные имеют отдельную систему защищенной связи, благодаря которой они наводят ракеты и авиацию.

Российские военные могут использовать Telegram для коммуникации или корректировки боевых операций. Однако это все равно является нарушением режима тишины, что может выявить тактические секреты России.

Россияне делают подобные заявления из-за того, что для них Telegram и Дуров являются очень важными факторами. Часть материалов там действительно есть, они могут нанести вред России. Дуров для них является лицом, которое обеспечивает мощную российскую коммуникационную систему, поэтому они и стали на его защиту не так для военных, как для ведения информационной войны,

– подчеркнул генерал армии.

Маломуж рассказал, что есть большое подозрение, что Дуров работает на спецслужбы, которые и контролируют его мессенджер. Он может заходить в системы мировой сети, различные структуры власти разных стран, международные и общественные организации.

Таким образом добывается информация, имея ключи и модель контроля. После этого происходят доклады на высший уровень,

– отметил генерал армии.

Он добавил, что российская контрразведка готовит модели и инновационные системы, которые сегодня работают на мировых рынках и поэтому может быть вопрос, не принадлежит ли Дуров в состав сотрудников российских спецслужб или же активно ими используется.

Дуров не мог не работать с Россией, а это значит со спецслужбами России как минимум. Проекты, которые формируются могут формироваться огромной государственной машиной, а это спецслужбы, аналитики и технологи,

– отметил Маломуж.

По его мнению, российский диктатор Путин начал полномасштабную войну против Украины, получив закрытую информацию через Telegram из Европы о том, что европейские лидеры стран не готовы воевать с Россией и будут поддерживать нашу страну минимально.