Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Дуров забезпечує потужну інформаційну війну. Завдяки ньому російські спецслужби та контрагенти добувають інформацію з країн Європи.

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Чому окупанти стали на захист Дурова

В етері російського телебачення від військового оглядача пролунала заява, що Росія за допомогою Telegram наводить ракети, артилерію та авіацію. Російські військові буцімто воюють в інтернеті та здійснюють трансляції з дронів через сервери.

Однак Маломуж наголосив, що подібна заява не є професійною, адже у військовій сфері Telegram ніяк не може допомогти. Військові мають окрему систему захищеного зв'язку, завдяки якій вони наводять ракети та авіацію.

Російські військові можуть використовувати Telegram для комунікації чи корегування бойових операцій. Однак це все одно є порушенням режиму тиші, що може виявити тактичні секрети Росії.

Росіяни роблять подібні заяви через те, що для них Telegram і Дуров є дуже важливими чинниками. Частина матеріалів там справді є, вони можуть завдати шкоди Росії. Дуров для них є особою, яка забезпечує потужну російську комунікаційну систему, тому вони і стали на його захист не так для військових, як для ведення інформаційної війни,

– підкреслив генерал армії.

Маломуж розповів, що є велика підозра, що Дуров працює на спецслужби, які і контролюють його месенджер. Він може заходити в системи світової мережі, різні структури влади різних країн, міжнародні та громадські організації.

У такий спосіб добувається інформація, маючи ключі та модель контролю. Після цього відбуваються доповіді на вищий рівень,

– зазначив генерал армії.

Він додав, що російська контррозвідка готує моделі та інноваційні системи, які сьогодні працюють на світових ринках і тому може бути питання, чи не належить Дуров до складу співробітників російських спецслужб або ж активно ними використовується.

Дуров не міг не працювати з Росією, а це значить зі спецслужбами Росії як мінімум. Проєкти, які формуються можуть формуватись величезною державною машиною, а це спецслужби, аналітики та технологи,

– зауважив Маломуж.

На його думку, російський диктатор Путін розпочав повномасштабну війну проти України, отримавши закриту інформацію через Telegram з Європи щодо того, що європейські лідери країн не готові воювати з Росією та будуть підтримувати нашу країну мінімально.