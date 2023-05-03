"Лохи схавают": в задержание "украинских агентов" ФСБшникам не верят даже сами россияне

В России умеют устраивать показательные шоу. Но есть у них одна общая черта – ряд недоработок. Так, якобы "задержание" в Крыму агентов ГУР высмеяли даже россияне.

Но попробуем обо всем рассказать по очереди. Так, ФСБ России заявило, что ей якобы удалось "задержать" на полуострове Крым агентов Главного управления разведки. Уверяют, что они готовились совершить серию терактов на полуострове, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Бестолковый спектакль для дураков

В ФСБ даже назвать "цели" тех же агентов. Мол, они хотели убрать так называемого главу Крыма Сергея Аксенова, "представителя парламента" Владимира Константинова, "мэра Ялты" Янину Павленко. Также планировалось уничтожить транспортную инфраструктуру оккупированного полуострова. Более того, в ведомстве даже назвали организатора терактов. Им якобы был заместитель главы ОП Роман Машовец.

Театральная постановка по задержанию агентов ГУР: смотрите видео

ФСБ заявляет, что задержали как граждан России, так и Украины. Речь идет о Викторе Подвальном, Александре Литвиненко, Сергее Кривошеине, Константине Евмененко, Игоре Зорине, а также Сергее Войнаровском. Нашли даже болгарина Петранова. Последний участвовал в доставке "средств поражения".

По заявлениям ФСБ, удалось обнаружить также пять бомб, которые можно было применить хоть уже. Кроме того, у так называемых "агентов" были электродетонаторы, радиоуправляющие механизмы и трекеры для слежения.

Еще одна гениальная выдумка ФСБ – "разоблачение канала контрабандной поставки взрывчатых веществ". Его якобы организовали украинские спецслужбы, а везли эти же вещества из Болгарии. В Крым они приезжали или из Турции, или из Грузии, а "маскировали" их под электроплиты. Удивительно, что не стиральные машины или холодильники.

Реакция ГУР на обвинение ФСБ

Спикер ГУР МО Андрей Юсов отметил в комментарии Hromadske, что не намерен комментировать российскую ИПСО. Несмотря на это, он отметил, что Москва таки боится украинских спецслужб, в том числе ГУР. Вброс о якобы задержании "агентов" – яркая демонстрация этого.

И правильно делает, потому что плата за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинскому правосудию,

– подчеркнул он.

А теперь вернемся к реакции самих россиян. Они в театрализованное представление ФСБ не поверили. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные ими в местных пабликах.

Назвали "низкопробным сериалом"

Если внимательнее присмотреться к видео, выложенному ФСБ, то можно увидеть ряд жалких ляпов. К примеру, сувенирные жетоны американских полицейских. Мы уже молчим о документах, которые якобы были при задержанных "агентах".

Реакции сети не заставили себя долго ждать. Вот некоторые из них:

"Снова кино сняли";

"Постановка... лохи схавают";

"А многие поверят в "Эту" дичь";

"Как будто низкопробный сериал для НТВ";

"Контентик то стар уже";

"Откуда он знает, что вербовщик – друг Буданова? Что за лажа?";

"На фоне терактов на железной дороге, нефтебазах, аэродромах нужно людям что-то положительное показать, вот и кино подъехало".



Россияне высмеивают задержку "агентов" ГУР / Скриншот



Говорят о том, что Россия снова сняла кино для дураков / Скриншот

Что-то в последнее время российская пропаганда настолько сдулась, что совсем не старается. По-видимому, понимают, что нет смысла это делать, ведь Крым скоро вернется в Украину.