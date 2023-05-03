Але спробуймо про все розповісти по черзі. Так, ФСБ Росії заявила, що їй буцімто вдалося "затримати" на півострові Крим агентів Головного управління розвідки. Запевняють, що вони готувалися здійснити серію терактів на півострові, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Недолуга вистава для дурнів

У ФСБ навіть назвати "цілі" тих самих агентів. Мовляв, вони хотіли прибрати так званого главу Криму Сєргєя Аксьонова, "речника парламенту" Владіміра Константинова, "мера Ялти" Яніну Павленко. Також планували знищити транспортну інфраструктуру окупованого півострова. Ба більше, у відомстві навіть назвали організатора терактів. Ним буцімто був заступник глави ОП Роман Машовець.

Театральна постановка з буцімто затримання агентів ГУР: дивіться відео

ФСБ заявляє, що затримала як громадян Росії, так і України. Мовиться про Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна, а також Сергія Войнаровського. Знайшли навіть болгарина Петранова. Останній буцімто брав участь у доставці "засобів поразки".

За заявами ФСБ, вдалося виявити також 5 бомб, які можна було застосувати хоч вже. Крім того, в так званих "агентів" були електродетонатори, механізми радіокерування та трекери для стеження.

Ще одна геніальна вигадка ФСБ – "викриття каналу контрабандного постачання вибухових речовин". Його буцімто організували українські спецслужби, а везли ці самі речовини з Болгарії. До Криму вони приїжджали чи то з Туреччини, чи то з Грузії, а "маскували" їх під електроплити. Дивно, що не пральні машини або холодильники.

Реакція ГУР на звинувачення ФСБ

Речник ГУР МО Андрій Юсов зазначив у коментарі "Громадському", що не збирається коментувати російську ІПСО. Попри це він зауважив, що Москва таки боїться українських спецслужб, зокрема ГУР. Вкид про буцімто затримання "агентів" – яскрава демонстрація цього.

І правильно робить, тому що плата за всі воєнні злочини обов'язково буде. Найбезпечніший шлях для них – добровільно здатися у руки українському правосуддю,

– наголосив він.

А тепер повернімося до реакції самих росіян. Вони у театралізовану виставу ФСБ не повірили. Про це свідчать коментарі, які вони залишили у місцевих пабліках.

Назвали "низькопробним серіалом"

Якщо уважніше придивитися до відео, яке виклала ФСБ, то можна побачити низку жалюгідних ляпів. До прикладу, сувенірні жетони американських поліцейських. Ми вже мовчимо про документи, які буцімто були при затриманих "агентах".

Реакції мережі не змусили на себе довго чекати. Ось деякі з них:

"Знову кіно зняли";

"Постановка... лохи схавають";

"А багато хто повірить в "Цю" дичину";

"Наче низькопробний серіал для НТВ";

"Контентик застарілий";

"Звідки він знає, що вербувальник – друг Буданова? Що за лажа?";

"На фоні терактів на залізниці, нафтобазах, аеродромах потрібно людям щось позитивне показати, ось і кіно під'їхало".



Росіяни висміюють затримку "агентів" ГУР / Скриншот



Кажуть про те, що Росія знову зняла кіно для дурнів / Скриншот

Щось останнім часом російська пропаганда настільки здулася, що зовсім не старається. Мабуть, розуміють, що немає сенсу це робити, адже Крим скоро повернеться до України.