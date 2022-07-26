Вторжение 24 февраля готовили ФСБ и ГРУ: в Bellingcat рассказали, как все происходило

Расследователь Bellingcat сообщил много интересных деталей о подготовке россиян к войне против Украины. Ее проводили многие вражеские разведчики, которые надеялись на своих агентов в наших структурах.

российские оккупанты очень тщательно планировали скорый захват Украины. И хотя все их планы накрылись медным тазом, сдаваться и отказываться от оккупации наших земель они не собираются.

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Кто готовил нападение на Украину и план скорой оккупации

Как сообщил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля планировали 120 офицеров 5 службы ФСБ и 40 работников гур. От российских диктатор владимир путин получил план о блицкриге и стратегии быстрого захвата власти в Украине.

фсб-шники имели двадцать пять до десяти завербованных агентов в Украине, от которых получали данные о политической нестабильности и общественном недовольстве. Всего в списке фсб более 1000 человек. Они заявляли россиянам, что украинцы готовы видеть в Киеве марионетку из москвы.

Грозев рассказал, что именно 5 служба фсб отвечала за войну против Украины. У многих офицеров, участвовавших в планировании нападения, есть дипломатический иммунитет, часть работала под прикрытием.



Что касается работников игры, то у них не было четко очерченных задач, поэтому они занимались всем понемногу. Сейчас к войне с Украиной россияне привлекают все силы.

Например, отдел 29155 — это примерно 50 человек, ранее занимавшихся преимущественно диверсиями и убийствами в Европе — сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами,

– сообщил Грозев.

грушники до войны имели 300 агентов в Украине, часть из которых после 24 февраля отказалась с ними работать. Одного из них, который был работником СБУ, они похитили и убили, чтобы запугать других.

Что касается службы внешней разведки россиян, то к ней нет никакого доверия из-за провала в прогнозировании реакции мира на вторжение россии в Украину. Оккупанты надеялись на "озабоченность", а получили мощный санкционный ответ и вооруженное усиление ВСУ.

россияне признали Bellingcat "нежелательным"

оккупантам не очень нравится слышать правду о себе и своих провалах, поэтому они решили запретить издания и расследователей, которые об этом говорят. Bellingcat и The Insider они уже внесли в список "нежелательных" источников в России.

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